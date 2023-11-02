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30 лет независимости Казахстана

Запрещено ли казахстанским банкам открывать карты гражданам России

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Монеты тенге лежат на банковских картах
Банковские карты. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

В интернете распространилась информация о письме от Visa якобы с требованием не выдавать карты гражданам РФ под угрозой штрафа в 1 млн долларов. Насколько она верна, выяснили журналисты NUR.KZ.

В 2022 году в России был запрещен выпуск банковских карт Visa и Mastercard в связи с введенными санкциями. Поэтому граждане РФ стали открывать их в Казахстане и других странах.

Позже банки второго уровня (БВУ) ужесточили меры выдачи карт иностранцам.

А недавно сообщалось, что в Казахстане вновь планируют усложнить эту процедуру для иностранных граждан – услуга будет доступна только при условии представления ими разрешения на временное или на постоянное проживание в РК.

Предложение выдвинул Нацбанк страны, и оно находится на обсуждении до 9 ноября 2023 года.

При этом в интернете появились сообщения о том, что платежная система Visa разослала письмо банкам второго уровня в Казахстане с требованием не выдавать банковские карты гражданам РФ.

За нарушение требования якобы БВУ грозит штраф в размере 1 млн долларов США.

Что сообщают в Visa

Согласно ответу самой компании на запрос редакции, действующие правила о выпуске карт затрагивают вопрос деятельности банков в пределах их стран.

"Согласно Visa Rules, эмитент (банк – примечание редактора) не должен привлекать клиентов или выпускать карты Visa за пределами страны, в которой он имеет лицензию, которая позволяет вести операционную деятельность по выпуску карт.

Это правило существует уже много лет и применяется во всех регионах", – отмечается в сообщении компании.

Клавиатура под увеличительным стеклом
Клавиатура. Иллюстративное фото: Sargis Zubov/GettyImages

Другими словами, по правилам Visa, банк, зарегистрированный в Казахстане, не может привлекать клиентов и выдавать карточки в России или любой другой стране без наличия местной лицензии (то есть в этом иностранном государстве). Именно за нарушение этого правила грозит штраф на 1 млн долларов США.

При этом на территории Казахстана банковские карточки могут выдаваться иностранным гражданам казахстанскими БВУ в рамках установленных процедур.

Это стандартное правило, обеспечивающее защиту клиентов и борьбу с отмыванием денег и прочими незаконными операциями.

Будут ли карточки доступны иностранцам в Казахстане

Иностранцы, пребывающие на территории Казахстана, могут открывать банковские счета и получать карточки, в том числе платежного сервиса Visa.

При этом требования для этой процедуры включают предоставление доказательства пребывания на территории РК, либо разрешения на временное проживание, вида на жительство, либо трудового договора – все зависит от внутренних правил отдельного БВУ.

Поэтому граждане РФ и других стран могут получать банковские карточки в рамках законных процедур и требований.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/banks/2043559-zaprescheno-li-kazahstanskim-bankam-otkryvat-karty-grazhdanam-rossii/

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