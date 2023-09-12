Депозиты казахстанцев растут рекордными темпами

Многие казахстанцы хранят свои деньги на депозитах в банках. Как отмечают в Казахстанском фонде гарантирования депозитов (КФГД), прирост депозитной базы на данный момент находится на рекордном уровне.

Депозит в банке является одним из надежных способов не только сохранить, но и приумножить свои сбережения. Особенно выгодны для казахстанцев вклады, которые открываются в тенге, ведь они отличаются высокой ставкой вознаграждения.

Вполне возможно, что такая ситуация и является главной причиной, по которой общий объем депозитов продолжает расти высокими темпами. Как отмечают в КФГД, розничный депозитный портфель банков за первую половину 2023 года увеличился на 6,4% и на конец отчетного периода достиг 18 трлн тенге.

Благодаря стабильному увеличению депозитной базы годовой прирост на 1 июля 2023 года составил 31,4% (4,3 трлн тенге). В КФГД утверждают, что это максимальный рост с 2015 года.

Рост депозитов в Казахстане. Инфографика: Казахстанский фонд гарантирования депозитов

Откуда идет рост

Главная причина рекордного роста депозитной базы заключается в том, что все больше казахстанцев предпочитают хранить деньги на тенговых вкладах. Причем увеличение объема депозитов в тенге перекрывает сокращение, которое наблюдается у валютных вкладов.

Так, например, депозиты в тенге за 6 месяцев 2023 года выросли на 12,2%. В годовом разрезе этот показатель составил сразу 40,7% (плюс 3,6 трлн тенге). При этом объем депозитов в иностранной валюте за полугодие сократился на 4,8%.

Как считают в КФГД, рост объемов тенговых депозитов обуславливается ростом доходов граждан, привлекательными ставками, а также частичной конвертацией валютных вкладов в тенговые.

В результате доля депозитов в тенге растет, а долларизация достигла исторических минимумов, снизившись за первое полугодие на 3,6 процентного пункта до 30,4%.

Уровень долларизации депозитов. Инфографика: Казахстанский фонд гарантирования депозитов

В КФГД также сообщают, что рыночные ставки вознаграждения на 1 июля 2023 года варьируются в зависимости от типа и срока депозита. Так, например, у сберегательных вкладов они составляют от 14,4% до 17,4%, у срочных – от 10,4% до 16,1%, а у несрочных – 15,1%. Другими словами, депозиты перестали проигрывать инфляции.

Таким образом, доходность депозитов в тенге становится все более явной. Инфляция за последние месяцы снизилась, а ставки вознаграждения, которые предлагают банки по своим депозитным программам, остаются достаточно высокими и уже обгоняют темпы роста цен в стране.