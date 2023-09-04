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Пирматов освобожден от должности главы Нацбанка

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Галымжан Пирматов
Галымжан Пирматов. Фото: Акорда

Галымжан Пирматов освобожден от должности главы Национального банка Казахстана - соответствующий указ подписал глава государства, сообщается на официальном сайте Акорды.

"Указом главы государства Пирматов Галымжан Олжаевич освобожден от должности председателя Национального банка Республики Казахстан", - говорится в сообщении.

Согласно официальному сайту НБК, Галымжан Пирматов родился 24 апреля 1972 года.

Окончил Новосибирский государственный университет в 1993 году, Казахстанский институт менеджмента экономики и прогнозирования (1995), Atkinson Graduate School of Management, Willamette University (по программе MBA) в 2001 году, а также бизнес-школу INSEAD по программе совершенствования лидерства, LEAP (2015).

С 1994 по 2005 год работал на руководящих должностях в казахстанских и зарубежных компаниях.

Следующие 2 года занимал должности начальника управления проектного финансирования, управляющего директора, а также директора департамента инвестиционного банкинга АО "Народный Банк Казахстана".

С 2007 по 2009 год был вице-министром экономики и бюджетного планирования РК.

В 2009-2011 годах - вице-президент по экономике и финансам АО "НАК "Казатомпром".

С 2011 по 2015 был президентом компании "Cameco Kazakhstan".

В 2015-2017 годах - зампред Национального Банка РК.

С 2017 по 2021 занимал пост председателя правления АО "НАК "Казатомпром"

3 февраля 2022 года указом президента был назначен председателем Национального Банка Казахстана.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/2035104-pirmatov-pokinul-post-glavy-natsbanka/

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