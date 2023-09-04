Тимура Сулейменова предложили на пост главы Нацбанка

Тимур Сулейменов. Фото: akorda.kz

Сенат сегодня дал согласие на назначение Тимура Сулейменова председателем Национального банка РК. Об этом стало известно в ходе заседания палаты парламента, передает корреспондент NUR.KZ.

Президент Касым-Жомарт Токаев предложил кандидатуру Тимура Сулейменова на пост председателя Нацбанка Казахстана.

Как сообщил председатель комитета сената по финансам и бюджету Султанбек Макежанов, кандидатура, предложенная главой государства, была рассмотрена и обсуждена на заседании комитета, по результатам которого было принято решение рекомендовать сенату поддержать предложенную кандидатуру.

Тимур Сулейменов (крайний справа в первом ряду). Фото: пресс-служба сената РК

В ходе рассмотрения вопроса депутаты дали согласие на назначение Тимура Сулейменова на должность председателя Нацбанка РК.

По информации на сайте ИПС "Параграф", Тимур Сулейменов родился 5 апреля 1978 года. Он окончил Павлодарский государственный университет, Мэрилендский университет (США) по специальности магистр делового администрирования по программе "Болашак", магистр бизнеса со специализацией "Финансы", также имеет сертификацию в Ассоциации присяжных бухгалтеров и аудиторов Великобритании.

Трудовую деятельность Сулейменов начал с должности главного консультанта в аудиторской компании "Эрнст энд Янг Казахстан" города Алматы, работал директором департамента налогового учета и налогового планирования АО "Разведка Добыча "КазМунайГаз".

С 2009 по 2010 год работал вице-министром экономики и бюджетного планирования РК.

С 2010 по 2012 год – вице-министр экономического развития и торговли РК.

С 2012 по 2017 год – член коллегии Евразийской экономической комиссии (министр) по экономике и финансовой политике.

С 2016 по 2019 год – министр национальной экономики РК.

С 2019 года был заместителем председателя Национального банка РК.

В 2019 году работал помощником президента РК.

С 2019 по 2022 год – заместитель руководителя Администрации президента РК.

С 2022 по 2023 – первый заместитель руководителя Администрации президента РК.

Напомним, ранее должность главы Нацбанка занимал Галымжан Пирматов, сегодня по указу президента он был освобожден с этого поста.

В минувшую пятницу глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал указ о реорганизации структуры Администрации президента Республики Казахстан. Согласно документу, были упразднены должности заместителей руководителя Администрации президента.

Позже стало известно, что Тимур Сулейменов был освобожден от должности первого заместителя руководителя Администрации президента РК.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/2035113-natsbank-vozglavit-timur-suleymenov/