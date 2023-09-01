Банкам хотят ограничить госпомощь в Казахстане

Деньги. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Глава агентства по регулированию и развитию финансового рынка в кулуарах парламента заявила о планах ограничить госпомощь банкам в Казахстане, передает корреспондент NUR.KZ.

Мадина Абылкасымова сообщила, что агентство готовит пакет законодательных инициатив по так называемому "урегулированию банков", которые уже признаны неплатежеспособными.

"Если банк становится неплатежеспособным, то должны быть четко прописаны механизмы по его урегулированию, чтобы максимально защитить интересы вкладчиков банков. Сами процедуры, роль акционеров сейчас детально прописывается.

В предыдущие годы зачастую использовалась господдержка банков и не в полной мере была определена ответственность акционеров. Наша задача - чтобы все затраты и возмещения убытков, которые банк понесет, чтобы это производилось за счет акционеров. И будет эта процедура прописана", - добавила она.

При этом она указала на то, что, если будет решение на оказание господдержки банку, то должна быть четко прописанная процедура, в каких случаях будет предоставляться господдержка.

"Если это системообразующий банк и если все убытки были максимально покрыты за счет вливаний акционеров, и уже потом будет какой-то механизм по участию государства, для того, чтобы максимально защитить интересы вкладчиков и соблюсти интересы государства. Мы планируем до конца года внести в парламент соответствующий законопроект", - резюмировала глава АРРФР.

Напомним, сегодня Мадина Абылкасымова комментировала вопрос касательно того, выдержат ли казахстанские банки конкуренцию с приходом иностранных фининститутов. Ранее о том, что для повышения конкуренции в страну нужно привлечь три надежных зарубежных банка заявил глава государства.

Также глава АРРФР рассказала, стоит ли казахстанцам ожидать дешевых кредитов с приходом иностранных банков, о которых говорил президент. По ее словам, банки будут ориентироваться на базовую ставку Нацбанка.

Она также прокомментировала вопрос о том, является ли высокая базовая ставка лоббированием интересов богатых и банков. По ее словам, Казахстан перешел к режиму инфляционного таргетирования. Главная цель - снижение инфляции.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/banks/2034933-bankam-hotyat-ogranichit-gospomosch-v-kazahstane/