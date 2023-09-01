Высокая базовая ставка в Казахстане: лоббируются ли интересы богатых и банков, рассказала глава АРРФР

Финансы. Иллюстративное фото: freepik.com / jcomp

Глава АРРФР в кулуарах мажилиса прокомментировала вопрос о том, является ли высокая базовая ставка лоббированием интересов богатых и банков, передает корреспондент NUR.KZ.

Представители СМИ поинтересовались, является ли высокая базовая ставка лоббированием интересов богатых и банков.

"Я с этим не согласна", - заявила Мадина Абылкасымова.

По ее словам, Казахстан перешел к режиму инфляционного таргетирования.

"Для нас самое главное – это снизить инфляцию. Так как инфляция – это налог на всю страну и население. Потому что она съедает наши доходы. Наша задача - довести уровень инфляции до уровня таргета.

Нацбанк в рамках политики инфляционного таргетирования повышает базовую ставку. Последние три месяца в Казахстане снижается инфляция, а значит, и базовая ставка будет снижаться", - заверила она

Напомним, базовую ставку Нацбанк снизил в августе этого года впервые за три года.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/2034928-vysokaya-bazovaya-stavka-v-kazahstane-lobbiruyutsya-li-interesy-bogatyh-i-bankov-rasskazala-glava-arrfr/