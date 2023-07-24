Казахстанцы вновь набрали рекордное количество кредитов

Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

В июне кредиты оформило около 2,5 млн казахстанцев, а общая сумма выданных займов побила исторический рекорд. О том, для чего граждане занимали деньги, рассказали аналитики Telegram-канала Data Hub.

Казахстанцы берут кредиты на самые разные нужды – одни покупают новые смартфоны, а другие приобретают автомобиль. В целом же лишь за один июнь порядка 2,5 млн граждан оформили новые займы. Как отмечают аналитики, это всего на несколько тысяч займов меньше, чем было в рекордном ноябре 2022 года.

Впрочем, по общей сумме кредитов все равно был достигнут новый исторический максимум. Граждане заняли более 1,2 трлн тенге за один месяц.

Для чего занимали казахстанцы

Из общей суммы займов более 800 млрд тенге пришлось на потребительские беззалоговые кредиты. Это также является новым рекордом.

Что интересно, также был побит новый рекорд и в сфере автокредитования. На покупку автомобилей казахстанцы взяли в кредит более 130 млрд тенге. Напомним, в июне граждане приобрели в автосалонах почти 17 тыс. транспортных средств.

А вот в сфере жилой недвижимости наметилось снижение среднего размера выдачи по ипотечным займам. В июне он составил лишь 15,4 млн тенге, что является минимальным значением за год.

Кредитование казахстанцев в июне. Инфографика: Telegram-канал Data Hub

Стоит отметить, что рекордные показатели в сфере потребительских кредитов в основном обеспечили 10% заемщиков. Около 207 тыс. казахстанцев оформили займы на 448,1 млрд тенге. Размер выданных им кредитов варьируется от 880 тысяч до 38 млн тенге.

Остальные 90% граждан брали в кредит суммы значительно скромнее, большинство – не более 140 тыс. тенге. Как отмечают аналитики, всего потребительские беззалоговые кредиты в июне оформило около 2,1 млн человек – отсюда и высокий показатель по общему количеству заемщиков.

А вот уровень автокредитования во многом связан с ростом количества выдач. За месяц заключено около 16,6 тыс. автозаймов. Этот показатель примерно на 3,5 тысячи больше, чем в июне 2022 года, и также является рекордным.

В целом же сейчас общая сумма задолженности казахстанцев перед всеми кредитными организациями достигла 17 трлн тенге. За месяц она увеличилась на 1,8%.

Общая сумма займов. Инфографика: Telegram-канал Data Hub

Таким образом можно отметить явный рост кредитования в Казахстане. Граждане активно берут кредиты, и как правило, исправно их платят. Среди мужчин-заемщиков доля кредитов с просрочкой более 90 дней составила 12,7%, а среди женщин – 8,3%.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/banks/2029785-kazahstantsy-vnov-nabrali-rekordnoe-kolichestvo-kreditov/