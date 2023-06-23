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Казахстанцы набрали рекордное количество микрокредитов в мае

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Крупная сумма денег в руках
Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

В мае около 2,4 млн казахстанцев оформили займы. Часть из них брали микрокредиты. О том, сколько займов было оформлено у микрофинансовых организаций, узнали аналитики Telegram-канала Data Hub.

По итогам марта казахстанские банки второго уровня (БВУ) и микрофинансовые организации (МФО) увеличили свой кредитный портфель до 16,7 трлн тенге. За месяц эта сумма увеличилась на 1,7%, а за год – на 22,5%. Всего же в мае было оформлено порядка 2,4 млн новых кредитов на общую сумму в 1,2 трлн тенге.

Кредитный портфель физических лиц.
Общая сумма займов, которую выдали кредитные организации. Инфографика: Telegram-канал Data Hub

Как отмечают аналитики, в мае особой популярностью у населения пользовались микрозаймы. Ранее мы рассказывали о том, что многие казахстанцы очень часто берут микрокредиты и как оказалось, в мае даже был побит рекорд.

За месяц общее количество выданных МФО кредитов составило почти 1,2 млн единиц – это максимальный показатель за всю историю.

Буквально это значит, что соотношение количества микрокредитов к населению страны достигло показателя 1 к 8, если учитывать только экономически активных жителей Казахстана

Вместе с количеством новых микрозаймов, растут и занимаемые суммы. Так, согласно данным аналитиков, средний размер выданного в мае кредита составил 60,9 тыс. тенге, а медианный – 49,5 тыс. тенге. С начала года эти показатели выросли на 8,8% и 17,9%. Для сравнения, инфляция за это же время выросла лишь на 4,8%.

Другими словами, темпы роста сумм по контрактам в случае с микрокредитами растут значительно быстрее, чем цены в стране.

Выдачи кредитов физическим лицам в мае 2023 года.
Выдачи кредитов в мае 2023 года. Инфографика: Telegram-канал Data Hub

Напомним, в рамках борьбы с закредитованностью населения, в стране планируются некоторые изменения в сфере микрофинансовой деятельности. В частности с 1 октября текущего года планируется снизить предельные ставки по некоторым микрозаймам.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/banks/2026101-kazahstantsy-nabrali-rekordnoe-kolichestvo-mikrokreditov-v-mae/

Автор: Илья Манаев
Казахстанцы набрали рекордное количество микрокредитов в мае

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