Депозиты казахстанцев продолжают расти, обновляя рекорды

Часы и купюры тенге. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

По итогам апреля общий объем депозитов физических лиц в Казахстане составил почти 16 триллионов тенге, и это очередной рекорд. В какой валюте хранятся вклады казахстанцев, узнали журналисты NUR.KZ.

В 2022 году казахстанцы накопили на своих депозитах для физлиц рекордные 15,6 триллиона тенге. За год эта сумма увеличилась почти на 20%, а за пять лет – в два раза.

После ее небольшого уменьшения в первые два месяца текущего года в марте рекорд снова был побит – общий объем банковских вкладов казахстанского населения составил 15,7 триллиона тенге.

Согласно последним данным Национального банка Казахстана, он продолжил расти, и в апреле сумма депозитов физических лиц составила 15,8 триллиона тенге.

В какой валюте хранятся деньги

Рекорд, в частности, был обеспечен за счет роста вкладов в национальной валюте. Их объем составил 11,5 триллиона тенге – это максимум за всю историю ведения статистики с 1997 года.

Общая сумма депозитов в иностранной валюте в перерасчете на казахстанскую составила 4,3 триллиона тенге. Она уменьшается с декабря прошлого года, как и доля таких вкладов, которая составила меньше 27%.

Депозиты казахстанцев в тенге и иностранной валюте. Инфографика: Национальный банк Казахстана

При этом более пяти лет назад казахстанцы хранили больше денег в иностранной валюте, чем в национальной. Возможно, причиной роста доли тенговых депозитов, стало уменьшение средней процентной ставки для вкладов в иностранной валюте.

А на депозиты в тенге последний год, наоборот, установлены достаточно большие проценты – до 16,3% по самым популярным несрочным вкладам. Свою роль в сохранении тенговых депозитов в текущем году также сыграла программа по начислению на них компенсации.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/banks/2021512-depozity-kazahstantsev-prodolzhayut-rasti-obnovlyaya-rekordy/