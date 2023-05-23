Спрос на ипотеку снизился в Казахстане: о причинах рассказали в Нацбанке

Монеты на фоне домов. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Казахстанцы стали подавать меньше заявок на ипотеку. Это объясняется быстрым освоением лимитов и ужесточением условий выдачи займов. О кредитовании физлиц рассказали в Национальном банке Казахстана.

Как отмечают в Нацбанке, в первом квартале 2023 года спрос на розничные займы (кредиты физических лиц) увеличился в сегменте потребительского беззалогового кредитования и автокредитования.

При этом казахстанцы стали подавать меньше заявок на ипотечные кредиты и потребительские займы, обеспеченные залогом.

Почему снизился спрос на ипотеку

В частности, количество поступивших заявок на ипотеку по сравнению с предыдущим кварталом сократилось на 13% с 224 тысяч до 194 тысяч.

Снижение спроса банки, в частности, связывают с быстрым освоением ежемесячных лимитов в рамках государственной программы "7-20-25". Кроме того они отмечают роль сезонного фактора, проявляющегося в начальных периодах каждого года.

В то же время в условиях ипотечного кредитования наблюдалось ужесточение, связанное с повышением процентных ставок. Так, высокая стоимость ипотеки также повлияла на сокращение количества заявок в рамках собственных ипотечных программ в некоторых банках.

Между тем в первом квартале 2023 года было одобрено 48 тысяч ипотечных займов. А средняя сумма кредита по поступившим заявкам в сегменте ипотечного кредитования составила 17 миллионов тенге.

Спрос на другие потребительские займы, обеспеченные залогом, в отчетном периоде также сократился – на 37% до 11 тысяч. В большей степени это произошло из-за уменьшения заявок, поступивших в отдельный крупный банк.

А причинами также стали повышение процентных ставок и ужесточение требований к платежеспособности клиентов. Так, доля одобрения по поступившим заявкам в данном сегменте кредитования снизилась с 57,8% до 46,7%.

Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Почему увеличился спрос на беззалоговое кредитование

В потребительском беззалоговом кредитовании большинство банков отметили рост спроса. В среднем он составил 8% до 15,9 миллиона заявок.

В частности, в одном из банков на это повлияло внедрение онлайн-кредитования, а еще несколько финансовых организаций проводили розыгрыши среди лояльных клиентов.

Что касается условий беззалогового кредитования, то здесь значительных изменений не наблюдалось, за исключением ужесточения требований к кредитоспособности клиентов.

К слову, доля отказа по поступившим заявкам в данном сегменте в первом квартале текущего года по сравнению с предыдущим квартальным периодом увеличилась с 64,7% до 68,3%.

На сколько увеличился спрос на автокредитование

Ряд банков также отмечают рост спроса на автокредитование, в частности, на вторичном автомобильном рынке. Его связывают с сокращением среднего срока ожидания автомобилей и снижения дефицита на рынке.

В то же время заинтересованность населения в программе льготного автокредитования также повлияла на увеличение спроса в отчетном квартале. В целом количество поступивших заявок на автокредиты выросло на 7% до 532 тысяч.

В условиях кредитования наблюдается смягчение, однако отдельный крупный банк сократил кредитный лимит и ужесточил требования к платежеспособности клиентов.

Также отметим, что в розничном кредитовании банки в целом не планируют существенно менять условия, но пересмотр ставок вознаграждения все же ожидается в зависимости от решения по базовой ставке, которое будет озвучено уже на этой неделе.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/banks/2021708-spros-na-ipoteku-snizilsya-v-kazahstane-o-prichinah-rasskazali-v-natsbanke/