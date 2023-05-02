Утверждены предельные ставки вознаграждения по депозитам на июнь в Казахстане

Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

В Казахстане утвердили предельные ставки вознаграждения по тенговым вкладам, которые будут действовать в июне текущего года. Об этом сообщили в Казахстанском фонде гарантирования депозитов.

Казахстанский фонд гарантирования депозитов (КФГД) постоянно пересматривает предельные ставки вознаграждения по депозитам в тенге. Все для того, чтобы они отвечали текущим экономическим условиям.

Теперь стали известны ставки, которые начнут действовать в первый месяц лета. Как оказалось, в КФГД их решили оставить на том же уровне, что и в мае.

Какие предельные ставки будут действовать в июне

Как и раньше, в зависимости от типа и срока депозита, ставки сильно отличаются. Особняком стоят несрочные депозиты – здесь вне зависимости от того, есть возможность пополнять вклад или нет, действует единая предельная ставка в 16,3%.

У срочных депозитов проценты сильно разнятся. В зависимости от срока и возможности пополнения предельные ставки начинаются от 10,5% до 17,3%. У сберегательных примерно такой же разброс – от 13,5% до 18,3%.

Предельные ставки по депозитам в тенге на июнь. Инфографика: Казахстанский фонд гарантирования депозитов

Важно понимать, что эти предельные ставки не являются обязательными. Казахстанские банки второго уровня вправе самостоятельно, в зависимости от своей стратегии, устанавливать размер вознаграждения у своих депозитных продуктов.

Напомним, по итогам марте 2023 года на депозитных счетах казахстанцев скопилась рекордная сумма – 15,7 трлн тенге. Причем порядка 72% всей суммы хранится именно в тенге.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/banks/2019011-utverzhdeny-predelnye-stavki-voznagrazhdeniya-po-depozitam-na-iyun-v-kazahstane/