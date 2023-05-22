Насколько закредитованы казахстанцы, рассказали аналитики

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Казахстанцы часто заявляют о слишком большом объеме займов у населения. Однако специалисты отмечают, что ситуация не является критической. Подробнее об этом читайте в материале NUR.KZ.

Закредитованность – это состояние, при котором у человека имеется не только несколько кредитов, но и растут проблемные долги (просрочки).

Как сообщает Первое кредитное бюро (ПКБ) в аналитическом обзоре, на 1 апреля общий объем портфеля беззалоговых потребительских займов в Казахстане составил 7 трлн 672,5 млрд тенге.

При этом на май 2023 года более 7,5 млн человек имели действующие займы, а просрочку платежей в 90 и более дней (NPL 90+) допустили 1,5 млн человек.

Количество и объемы просроченных займов

Согласно данным источника, общий объем беззалоговых потребительских кредитов с просрочкой платежей в 90 и более дней на 1 апреля 2023 года превысил 1 трлн тенге. За год показатель вырос на 257,3 млрд тенге.

При этом одну треть от этой суммы составляют "старые" кредиты, выданные до 2019 года. А на займы, выданные в 2021 и 2022 годах, приходится более 40% от проблемных кредитов.

Несмотря на это, текущие показатели не говорят о закредитованности населения, сообщает Telegram-канал Finance.kz.

Показатели стабильны

По мнению аналитиков, в пользу того, что излишняя закредитованность казахстанцев не является правдой, указывают данные самого ПКБ.

Например, они отмечают, что, несмотря на существенный рост цен, медианный размер потребительского беззалогового кредита не превышает показателей за 2021 год. То есть суммы займов остаются примерно на одном уровне.

Стабильным остаются и показатели по кредитам с просрочкой платежей в 90 и более дней – 13,5% на 1 апреля 2023 года.

"Темпы роста просрочки в целом соответствуют темпам роста общего объема кредитного портфеля", – отмечают аналитики.

Ноутбук и отчеты. Иллюстративное фото: Freepik.com / ijeab

Также они указывают, что задолженность среднестатистического заемщика снизилась:

начало 2023 года – данный показатель составлял три месячные заработные платы;

2022 год – 3,2 месячных заработных плат;

2021 год – показатель был равен 3,3;

2020 год – задолженность достигала 3,5 месячных заработных плат.

В то же время темпы роста заработной платы оказались выше темпов роста задолженности по потребительским беззалоговым займам.

"Средняя задолженность 90% заемщиков за последний год увеличилась лишь на 7,4% или 43 тысячи тенге. При этом 16,8% всего портфеля приходится всего лишь на 2% заемщиков или 147,3 тысячи человек, а почти половину портфеля контролирует всего 10% заемщиков.

Из-за этого общий объем портфеля вырос на 30,1%", – сообщают аналитики.

Другими словами, согласно мнению источника, данные ПКБ указывают на то, что излишней закредитованности у населения нет, а заемщики продолжают исправно платить по своим обязательствам.

Напомним, что ранее в финрегуляторе рассказали о вопросе ограничения выдачи кредитов для свадеб и мероприятий.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/banks/2021504-na-skolko-zakreditovanny-kazahstantsy-rasskazali-analitiki/