Положена ли компенсация по депозитам, которые казахстанцы получили в наследство

Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Казахстанцы, у которых есть депозиты в банках, в следующем году могут получить компенсацию в размере 10% от суммы, которая там хранилась до 24 февраля 2022 года. Касается ли это вкладов, полученных в наследство, узнали журналисты NUR.KZ.

При соблюдении определенных условий, казахстанцы, имеющие вклады в банках, могут рассчитывать на получение премии от государства в размере 10% от суммы, которая хранилась на сберегательном счете до 24 февраля текущего года.

При этом в актуальном варианте правил начисления компенсации ничего не говорится о тех вкладчиках, которые получили депозиты в наследство, однако это в скором времени может измениться.

Министерство финансов РК подготовили проект постановления, которое вносит изменения в правила назначения компенсации по депозитам физических лиц в тенге. Документ был опубликован на портале “Открытые НПА” и сейчас находится на стадии обсуждения, которая продлится до 10 января 2023 года.

Согласно предложенным поправкам, казахстанцы, получив компенсируемый депозит в наследство, смогут рассчитывать и на компенсацию по нему.

Причем, если у вкладчика помимо наследуемого депозита есть еще и собственный в этом же банке, то премия должна будет начислена на все сберегательные счета по отдельности на сумму, не превышающую 20 млн тенге отдельно для вкладов наследника и наследодателя.

Домик-копилка. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Стоит отметить, что, согласно действующим правилам начисления компенсации, казахстанцы могут ее получить, только если не заберут деньги со счета. Однако, согласно предложенным поправкам, переход прав по депозиту, в том числе к наследникам, не будет рассматриваться как полное изъятие депозита или как прекращение договора банковского вклада.

Помимо внесения новой категории получателей компенсации поправками также предусматривается и продление срока подачи заявления на получения премии. На данный момент казахстанцы должны подать его до 1 января 2023 года, однако теперь этот срок хотят сдвинут до 10 февраля 2023 года.

А в случае смерти вкладчика, при предоставлении наследниками свидетельства о смерти до 10 февраля 2023 года, подача заявления для выплаты компенсации, согласно планируемым правкам, и вовсе не потребуется.

Возможно, такое решение было принято в связи с тем, что многие казахстанцы до сих пор не подали заявление - по состоянию на 23 ноября этого не сделали больше половины вкладчиков, которые могут претендовать на компенсацию.

Так как предложенные поправки находятся на стадии обсуждения и еще не вступили в законную силу, до сих пор действуют прежние правила, по которым казахстанцам нужно подать заявление до 1 января 2023 года.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/banks/2002990-polozhena-li-kompensatsiya-po-depozitam-kotorye-kazahstantsy-poluchili-v-nasledstvo/