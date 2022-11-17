Почему цифровой тенге не получится положить на депозит

Монеты тенге. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

15 ноября прошел X Конгресс финансистов Казахстана, на котором обсуждалось множество тем, включая цифровой тенге. О том, когда его внедрят и выгодно ли будет хранить такие деньги у себя на счетах, читайте в материале NUR.KZ.

Конгресс финансистов Казахстана – это площадка, на которой выстраивается диалог между представителями финансовых организаций (банки, МФО, инвестиционные компании) и государственных органов.

Как сообщает Telegram-канал ProEconomics, на последнем конгрессе особое внимание было уделено вопросу внедрения и использования цифрового тенге (CBDC).

Цифровой тенге уже используют

Как указывает источник, итоговое решение о том, нужно ли на текущем этапе внедрять цифровой тенге в Казахстане, еще не принято. Однако этот вопрос планируют закрыть до конца года.

При этом уже были проведены тесты полного жизненного цикла нового формата денег. В них принимали участие реальные пользователи, которые провели 3 594 транзакции за пять дней исследования.

Окончательное внедрение CBDC может занять 36-40 месяцев, то есть примерно 3 года (предположительно к 2026 году).

Финансовые отчеты. Иллюстративное фото: freepik.com

Напомним, что ранее сообщалось о стоимости цифрового тенге – он будет таким же платежным средством, как наличные и электронные деньги. Но все же выяснились некоторые отличительные особенности.

Можно ли хранить цифровой тенге на депозите

Электронные и наличные деньги могут храниться в банках второго уровня, благодаря чему они могут быть защищены от инфляции. Так, можно легко открыть депозит через мобильные приложения банков или внести наличные через их терминалы и отделения.

Но в случае цифрового тенге такая возможность окажется недоступной.

"Если будет принято решение внедрить ЦТ (цифровой тенге - примечание редактора), то он не станет составлять конкуренцию электронным деньгам. Для этого предусматривается отсутствие процентов по остаткам на счетах цифрового тенге", – отмечают в ProEconomics.

То есть CBDC станут лишь платежным средством, а не инструментом накопления или инвестирования, и их нельзя будет положить на депозит.

В то же время могут ввести лимиты на объемы средств, которые казахстанцы смогут переводить из формата электронных тенге в цифровые и наоборот.

Это позволит снизить риски чрезмерного перетока денег в цифровой формат.

Также доля CBDC в экономике страны должна будет составить 5,7-6,2% от валового внутреннего продукта на первом этапе внедрения, и не более 10% в целом. Это должно обеспечить стабильность финансовой системы страны.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/banks/1997370-pochemu-tsifrovoy-tenge-ne-poluchitsya-polozhit-na-depozit/