В Казахстане начали тестирование цифрового тенге, сообщили в Нацбанке

Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Глава Нацбанка на брифинге в ведомстве заявил о тестировании цифрового тенге в Казахстане – к концу текущего года НБ представит президенту варианты его внедрения, передает корреспондент NUR.KZ.

"Мы начали практическое тестирование с участием сотрудников Нацбанка, некоторых торговых точек, банков второго уровня. Там мы тестируем расчеты онлайн, расчеты при отсутствии интернета, возможность проведения нескольких транзакций в режиме офлайн.

С результатами этого тестирования вы сможете в скором времени ознакомиться на нашем сайте. К концу года мы должны предложить главе государства варианты решения по внедрению цифрового тенге.

В конце года вы узнаете о нашем предложении. Глава государства примет решение, там уже будет ясно, сколько времени нам нужно будет для полноценного внедрения цифрового тенге", - заявил глава НБ Галимжан Пирматов.

Он добавил, что при внедрении цифрового тенге у граждан будет больше анонимности при транзакциях, чем есть сейчас при проведении безналичных платежей.

"Понятное дело, что есть вопрос по DFT, то есть противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма. Цифровой тенге будет учитывать риск от нарушения по DFT. То есть в этой части полной анонимности не будет", - сообщил Пирматов.

Напомним, в феврале на расширенном онлайн-заседании правительства глава Нацбанка рассказал Касым-Жомарту Токаеву о пилотном проекте цифрового тенге. Пирматов тогда сообщил, что в этом году планируется запустить национальную платежную систему, а также выработать итоговую модель цифрового тенге.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1994382-v-kazahstane-nachali-testirovanie-tsifrovogo-tenge-soobschili-v-natsbanke/