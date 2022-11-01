Сколько денег казахстанцы хранят на банковских депозитах

Денежные накопления. Иллюстративное фото: sorrapong/Getty Images

Вклад в банке является одним из способов сохранить и приумножить свои сбережения. О том, сколько денег казахстанцы хранят на депозитах и какие банки второго уровня (БВУ) они предпочитают, узнали журналисты NUR.KZ.

Депозит в банке может стать отличным способом не только защитить свои деньги от обесценивания, но и приумножить их.

Недавно вклады в банках стали еще более привлекательными, ведь Казахстанский фонд гарантирования депозитов повысил максимальные рекомендуемые ставки вознаграждения и некоторые банки уже их приняли.

Но сколько денег на данный момент хранится на депозитах в казахстанских банках? По данным Национального банка РК, на 1 октября 2022 года на депозитных счетах физических лиц хранилось почти 14,7 трлн тенге.

Стоит отметить, что весь объем депозитов заметно вырос – еще в июне общая сумма составляла лишь 13,7 трлн тенге, а в начале года и вовсе немного превышала 13 трлн тенге.

Где казахстанцы хранят свои деньги

Несмотря на то, что на депозитных счетах хранится достаточно значительная сумма, распределена она между банками неравномерно.

Так, больше половины всех средств хранится на вкладах всего четырех банков. Больше всего денег казахстанцев находится на депозитах Halyk Bank – порядка 4,8 трлн тенге, что около 32% от общей суммы. Следом по объему средств идет Kaspi с суммой в 3,1 трлн тенге (21%).

Замыкает тройку лидеров "Отбасы банк" – на его счетах хранится чуть больше 2 трлн тенге, что составляет около 13,7% от всей суммы средств.

Не вошел в тройку лидеров, но все равно отличился значительным объемом депозитов по итогам октября «Банк Центр Кредит». Казахстанцы доверили ему свои себрежения на общую сумму 1,3 трлн тенге.

У следующих БВУ объем средств на депозитах меньше 1 трлн тенге:

АО "ForteBank" – 708 млрд тенге .

. АО "Евразийский Банк" – 686 млрд тенге ;

; АО "First Heartland Jusan Bank" – 612 млрд тенге ;

; АО "Банк "Bank RBK" – 387 млрд тенге ;

; АО "Altyn Bank" – 273 млрд тенге ;

; АО "Home Credit Bank" – 203 млрд тенге ;

; АО "Банк Фридом Финанс Казахстан" – 189 млрд тенге ;

; АО "Bereke Bank" (бывший "Сбербанк Казахстан") – 151 млрд тенге ;

; АО "Нурбанк" – 138 млрд тенге;

У остальных банков, действующих в Казахстане, суммы на депозитах не превышают 100 млрд тенге. Впрочем, стоит отметить, что, несмотря на такое неравномерное распределение средств, большинство казахстанских банков, за редким исключением, показывают рост депозитов.

Напомним, что в 2023 году по депозитам, которые были открыты до 24 февраля этого года, государство начнет выплачивать компенсацию в размере 10% от общей суммы, которая хранилась на тот момент.

По предварительным данным, вознаграждение могут получить более 5 млн казахстанцев.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/banks/1995148-skolko-deneg-kazahstantsy-hranyat-na-bankovskih-depozitah/