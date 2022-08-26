Сколько денег хранят казахстанцы на своих депозитах

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После некоторого застоя в банковской сфере вклады казахстанцев начали расти. О том, в каких банках вкладчики предпочитают хранить свои деньги, рассказали аналитики Finprom.

Еще недавно депозиты в казахстанских банках показывали сильное сокращение объемов. Например, с февраля по май текущего года, общий объем хранящихся средств уменьшился на 1,84 трлн тенге.

Произошло это из-за резкого падения доллара. Хоть массового оттока вкладов не произошло, но и прироста также практически не было.

Текущая ситуация резко изменилась – в июне депозиты населения начали расти. По данным аналитиков, общая сумма вкладов физических лиц к 1 июля 2022 года увеличилась сразу почти на триллион за месяц, до 13,71 трлн тенге.

Инфографика: finprom.kz

Куда отдают свои деньги казахстанцы

Несмотря на значительный прирост вкладов, деньги казахстанцев между всеми банками второго уровня (БВУ) распределились неравномерно.

Так, около 37% от общего объема средств ушли в Halyk Bank – таким образом этот финиститут нарастил свой депозитный портфель сразу на 370,2 млрд тенге, до 4,69 трлн тенге.

Второе место по месячному росту вкладов занял Kaspi Bank – его депозитный портфель увеличился на 202,4 млрд тенге до 2,89 трлн тенге. Это порядка 21,1% рынка розничных депозитов.

Стоит отметить тот факт, что в отличии от Halyk Bank, у которого розничные депозиты занимают лишь 48% от общего объема, у Kaspi Bank ситуация прямо противоположная – вклады физлиц занимают в общем депозитном портфеле 86,4%.

Замыкает тройку лидеров по приросту «Банк Центр Кредит» – к нему на депозиты пришло около 116,5 млрд тенге, и общий объем портфеля теперь составляет 1,05 трлн тенге. Это 7,6% от всего объема вкладов физлиц в банках Казахстана.

Однако, несмотря на этот факт, сам банк по общим объемам депозитов находится не на третьем, а на четвертом месте – у «Отбасы Банка», который хоть и не показал значительного прироста средств (всего 9,8 млрд за месяц) депозитный портфель значительно больше – 1,9 трлн тенге (14% рынка).

Стоит отметить, что, несмотря на неравномерное распределение денежных средств казахстанцев, июнь вышел удачным почти для всех БВУ – 18 из 22 банков оказались в плюсе.

Инфографика: finprom.kz

Какие банки ушли в минус:

«дочка» российского «Сбербанка» – минус 13,1 млрд тенге ,

, KZI Bank – минус 6 млрд тенге ,

, Eco Center Bank (бывший Alfa Bank) – минус 410,7 млн тенге ,

, «Ситибанк» – минус 47,7 млн тенге.

Впрочем, в большинстве этих банков по-прежнему хранятся достаточно большие объемы средств вкладчиков.

В целом же, совокупный портфель вкладов БВУ РК к 1 июля текущего года достиг 26,44 трлн тенге (прирост на 2,04 трлн тенге за месяц), а вклады физлиц заняли в нем 51,9% (против 50,6% годом ранее).

Инфографика: finprom.kz

Как отмечают эксперты, рост объема вкладов БВУ РК – причем как в розничном, так и в корпоративном сегментах, – говорит о некотором общем выравнивании ситуации в сложившихся геополитических обстоятельствах.

Стоит отметить, что вполне возможно на эту ситуацию повлияло и ужесточение денежно-кредитной политики Нацбанком РК. Он неоднократно повышал базовую ставку, тем самым сделав депозиты для казахстанцев более привлекательными. Последний раз ставка была повышена до 14,5%.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/banks/1984941-skolko-deneg-hranyat-kazahstantsy-na-svoih-depozitah/