Сколько денег хранят казахстанцы на своих депозитах

После некоторого застоя в банковской сфере вклады казахстанцев начали расти. О том, в каких банках вкладчики предпочитают хранить свои деньги, рассказали аналитики Finprom.
Еще недавно депозиты в казахстанских банках показывали сильное сокращение объемов. Например, с февраля по май текущего года, общий объем хранящихся средств уменьшился на 1,84 трлн тенге.
Произошло это из-за резкого падения доллара. Хоть массового оттока вкладов не произошло, но и прироста также практически не было.
Текущая ситуация резко изменилась – в июне депозиты населения начали расти. По данным аналитиков, общая сумма вкладов физических лиц к 1 июля 2022 года увеличилась сразу почти на триллион за месяц, до 13,71 трлн тенге.
Куда отдают свои деньги казахстанцы
Несмотря на значительный прирост вкладов, деньги казахстанцев между всеми банками второго уровня (БВУ) распределились неравномерно.
Так, около 37% от общего объема средств ушли в Halyk Bank – таким образом этот финиститут нарастил свой депозитный портфель сразу на 370,2 млрд тенге, до 4,69 трлн тенге.
Второе место по месячному росту вкладов занял Kaspi Bank – его депозитный портфель увеличился на 202,4 млрд тенге до 2,89 трлн тенге. Это порядка 21,1% рынка розничных депозитов.
Стоит отметить тот факт, что в отличии от Halyk Bank, у которого розничные депозиты занимают лишь 48% от общего объема, у Kaspi Bank ситуация прямо противоположная – вклады физлиц занимают в общем депозитном портфеле 86,4%.
Замыкает тройку лидеров по приросту «Банк Центр Кредит» – к нему на депозиты пришло около 116,5 млрд тенге, и общий объем портфеля теперь составляет 1,05 трлн тенге. Это 7,6% от всего объема вкладов физлиц в банках Казахстана.
Однако, несмотря на этот факт, сам банк по общим объемам депозитов находится не на третьем, а на четвертом месте – у «Отбасы Банка», который хоть и не показал значительного прироста средств (всего 9,8 млрд за месяц) депозитный портфель значительно больше – 1,9 трлн тенге (14% рынка).
Стоит отметить, что, несмотря на неравномерное распределение денежных средств казахстанцев, июнь вышел удачным почти для всех БВУ – 18 из 22 банков оказались в плюсе.
Какие банки ушли в минус:
- «дочка» российского «Сбербанка» – минус 13,1 млрд тенге,
- KZI Bank – минус 6 млрд тенге,
- Eco Center Bank (бывший Alfa Bank) – минус 410,7 млн тенге,
- «Ситибанк» – минус 47,7 млн тенге.
Впрочем, в большинстве этих банков по-прежнему хранятся достаточно большие объемы средств вкладчиков.
В целом же, совокупный портфель вкладов БВУ РК к 1 июля текущего года достиг 26,44 трлн тенге (прирост на 2,04 трлн тенге за месяц), а вклады физлиц заняли в нем 51,9% (против 50,6% годом ранее).
Как отмечают эксперты, рост объема вкладов БВУ РК – причем как в розничном, так и в корпоративном сегментах, – говорит о некотором общем выравнивании ситуации в сложившихся геополитических обстоятельствах.
Стоит отметить, что вполне возможно на эту ситуацию повлияло и ужесточение денежно-кредитной политики Нацбанком РК. Он неоднократно повышал базовую ставку, тем самым сделав депозиты для казахстанцев более привлекательными. Последний раз ставка была повышена до 14,5%.
Больше о новостях мира финансов вы можете узнать в Telegram-канале «НурФин». Там мы публикуем актуальные курсы валют, рассказываем о ситуации на финансовом рынке и объясняем, почему инвестиции и криптовалюта — это не сложно. Подписаться на Telegram-канал можно здесь.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/banks/1984941-skolko-deneg-hranyat-kazahstantsy-na-svoih-depozitah/