В каких банках казахстанцы предпочитают хранить свои деньги

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С повышением базовой ставки в стране у многих вкладчиков появился дополнительный стимул не тратить деньги, а копить их на депозитах. Таким образом, в текущем году общая сумма вкладов перевалила за 14 триллионов тенге. О том, где больше всего денег хранят казахстанцы, рассказали аналитики Ranking.kz.

Национальный банк РК, повысив базовую ставку до 14,5%, ужесточил денежно-кредитную политику страны и сделал кредиты для населения дороже, а депозиты – выгоднее.

Вероятно, такая ситуация сподвигла многих вкладчиков к тому, чтобы начать копить деньги, а не тратить их – ведь к 1 августа вклады физлиц в казахстанских банках впервые достигли суммы в 14,08 трлн тенге. Месячный рост депозитного объема составил 2,7%, а годовой – сразу 13,3%.

В росте объемов депозитных средств также могла сыграть и объявленная государством компенсация на вклады в тенге. Согласно ей, вкладчики по некоторым уже открытым депозитам могут рассчитывать на дополнительные 10% к общей сумме хранящихся денег.

Вполне возможно, что обещанная компенсация также могла повлиять на решение вкладчиков не изымать свои средства с депозитов.

Инфографика: ranking.kz

Где хранят деньги казахстанцы

Тройку лидеров по месячному приросту капитала заняли следующие банки:

Home Credit Bank – месячный прирост составил 20,9% , а за год – вообще 47,8%;

, а за год – вообще "Банк ЦентрКредит" – 8,1%;

Altyn Bank – 7,7%.

Стоит отметить, что, если смотреть на общий объем средств, то в лидерах окажутся совершенно другие банки: Halyk bank (4,7 трлн тенге), Kaspi bank (3 трлн тенге) и "Отбасы банк" (1,9 трлн тенге).

Инфографика: ranking.kz

Стоит отметить, что одной из причин, по которой Home Credit Bank и "Банк ЦентрКредит" в 2022 году вырвались в лидеры по приросту депозитов, стали кардинальные изменения в секторе, в частности – уход российских дочерних банков с казахстанского рынка.

Так, российский "Альфа-Банк" был выкуплен АО "Банк ЦентрКредит" и сменил название на Eco Center Bank, а "Сбербанк Казахстан" недавно был куплен нацхолдингом "Байтерек" и в скором времени будет переименован в "Береке Банк".

Стоит отметить, что, несмотря на резкий рост депозитов в этих трех банках, в плюсе оказались все БВУ из "топовой десятки", чего не скажешь о других банках – 5 из 12 финиститутов по итогам августа ушли в минус.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/banks/1987978-v-kakih-bankah-kazahstantsy-predpochitayut-hranit-svoi-dengi/