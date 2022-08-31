Сколько всего денег удалось вернуть вкладчикам после ликвидации казахстанских банков

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

За последнее время в стране было ликвидировано девять казахстанских банков второго уровня (БВУ), и во всех случаях их вкладчики имели право на гарантированное возмещение средств. О том, сколько всего было возвращено денег, рассказали в Казахстанском фонде гарантирования депозитов (КФГД).

Депозиты в казахстанских БВУ находятся под защитой. Это значит, что в случае возникновения непредвиденных проблем, например, при ликвидации банка, вкладчики могут рассчитывать на возврат своих средств.

В Казахстане за последние годы были лишены лицензии девять банков второго уровня: «Казинвестбанк», «Валют-Транзит Банк», «Delta Bank», «Qazaq Banki», «Эксимбанк Казахстан», «Банк Астаны», «Tengri Bank», «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)» и «Capital Bank Kazakhstan».

Вкладчики всех перечисленных банков могли подать заявление на получение гарантированного возмещения своих средств. Впрочем, как показала практика, далеко не все клиенты БВУ воспользовались этой возможностью – только при ликвидации последнего банка не пришло за своими деньгами более 40 тыс. человек.

Сколько денег было выплачено

Несмотря на тот факт, что не все клиенты банков воспользовались своим правом на гарантированный возврат средств, КФГД выплатил более 114,3 млрд тенге вкладчикам всех девяти ликвидируемых банков. Свои средства получили порядка 419 тысяч депозиторов.

Вся сумма распределилась следующем образом:

АО «Валют–Транзит Банк» – 17,9 млрд тенге;

АО «Казинвестбанк» – 2,1 млн тенге;

АО «Delta Bank» – 129,0 млн тенге;

АО «Qazaq Banki» – 20,5 млрд тенге;

АО «Эксимбанк Казахстан» – 258,0 млн тенге;

АО «Банк Астаны» – 37,5 млрд тенге;

АО «Tengri Bank» – 17,6 млрд тенге;

АО «Asia Credit Bank (АзияКредит Банк)» – 18,8 млрд тенге;

АО «Capital Bank Kazakhstan» – 1,6 млрд тенге.

Как отмечают в фонде, по состоянию на 1 августа 2022 года обязательства КФГД по выплате исполнены на более 99%.

Председатель КФГД Адиль Утембаев отметил, что большинство вкладчиков ликвидируемых банков получили суммы гарантийного возмещения в первые месяцы выплат. Еще около 830,5 млн тенге оказались невостребованными, и они в итоге были переведены на индивидуальные пенсионные счета своих хозяев в ЕНПФ.

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Можно ли вернуть деньги если пропустил срок выплат

После того, как невостребованные деньги поступили на счета в пенсионный фонд, просто так их оттуда забрать не получится. Как отмечают в КФГД, для этого нужна уважительная причина.

Что является уважительной причиной:

срочная служба;

нахождение вкладчика за пределами страны;

отбывание наказания в местах лишения свободы;

принятие наследства вкладчика и иные причины, связанные с приобретением или открытием наследства;

другие обстоятельства, установленные судом.

Вкладчики, пропустившие срок выплаты по уважительной причине, имеют право обратиться в КФГД за возмещением, даже если их сумма была перечислена в ЕНПФ. Для этого нужно собственноручно заполнить установленную форму заявления и приложить документы, подтверждающие уважительную причину, из-за которой у вкладчика не было возможности обратиться за возвратом средств.

Впрочем, как отметили в фонде, невостребованные суммы, которые хранились на счетах в ликвидированных банках, были небольшими. Возможно, что многие вкладчики просто не видели смысла обращаться в Казахстанский фонд гарантирования депозитов для того, чтобы вернуть незначительную сумму.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/banks/1985421-skolko-vsego-deneg-udalos-vernut-vkladchikam-posle-likvidatsii-kazahstanskih-1bankov/