В Казахстане хотят снизить проценты по микрокредитам

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

В Казахстане с 2023 года собираются снизить проценты по беззалоговым микрокредитам. С проектом постановления Агентства по регулированию и развитию финансового рынка Республики Казахстан ознакомились журналисты NUR.KZ.

Долг казахстанцев перед различными микрофинансовыми организациями (МФО) превышает 1 трлн тенге. Уровень займов с просроченной задолженностью свыше 90 дней в апреле составлял 4,9%.

В связи с этим правительством проводится ряд мероприятий, которые призваны облегчить финансовое состояние казахстанцев, пользующихся услугами МФО. Например, Агентством по регулированию и развитию финансового рынка РК (АРРФР РК) рассматриваются различные варианты ужесточения выдачи новых кредитов, чтобы не допускать фактов их незаконного оформления на посторонних людей.

Помимо этого, финрегулятором был предложен проект пересмотра номинальной ставки в пользу снижения. В данный момент он опубликован на портале "Открытые НПА" и находится на стадии обсуждения.

Согласно закону Республики Казахстан «О микрофинансовой деятельности», для микрозаймов с залогом предельная ставка вознаграждения равна 20% от общей суммы, а для займов, которые не подкреплены залоговым имуществом, она выше и равна 25% от общей суммы кредита.

Изначально авторами проекта было предложено снизить ставки вознаграждения с 20-25% до 5,5% по обоим видам микрозайма. Однако на данный момент ставку собираются снизить лишь до 20%. Причем изменение коснется только беззалоговых микрокредитов на срок до 45 дней и в размере не более 50 МРП.

Данные изменения, как утверждают в АРРФР, должны привести к снижению долговой нагрузки заемщиков.

Сейчас проект постановления находится на стадии обсуждения, если его примут, то с 1 января 2023 года процентная ставка по всем микрокредитам, оформленным на срок до 45 дней и в размере не более 50 МРП, не будет превышать 20%.

Такие изменения могут положительно сказаться на финансовом положении многих казахстанских семей и снизить уровень закредитованности населения.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/banks/1980229-v-kazahstane-hotyat-snizit-protsenty-po-mikrokreditam/