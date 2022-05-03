Процентные ставки по микрокредитам хотят снизить в Казахстане

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При оформлении кредита заемщик должен понимать, что ему нужно будет выплатить не только основную сумму, но и проценты сверху. Это ставка вознаграждения. У каждого вида кредита свои ставки, однако самые высокие у микрокредитов. Именно их собираются пересмотреть. О том, как они могут измениться, читайте в материале NUR.KZ.

У каждого кредита есть ставка вознаграждения. Она определяет сумму, которую придется выплатить банку или микрокредитной организации при погашении займа. Годовая эффективная ставка вознаграждения (ГЭСВ) - общая стоимость кредита, туда помимо ставки вознаграждения входят все сопутствующие расходы.

Сейчас самая высокая ГЭСВ установлена для микрокредитов - 56%. Однако здесь есть свой нюанс:

ГЭСВ в 56% не касается онлайн-кредитов, которые выдаются на срок до 45 дней и на сумму до 50 МРП. В 2022 году 1 МРП равен 3 063 тенге. То есть, максимальная сумма микрокредита, по которому действует особая процентная ставка равна 153 150 тенге.

Для таких микрокредитов в данный момент действует предельная номинальная ставка в размере 25% на весь срок (не более 45 дней). При таком проценте годовая ставка может оказаться намного больше установленных 56%. Чтобы это не стало неприятной неожиданностью, необходимо знать, на что нужно обращать внимание при получении микрокредита.

Именно на данный вид кредита и предлагают пересмотреть номинальную ставку в Агентстве по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР). Сделано это в первую очередь для защиты прав заемщиков и снижении их долговой нагрузки.

Проект АРРФР предполагает установить предельную номинальную ставку вознаграждения по микрокредитам на сумму до 50 МРП и на срок до 45 дней на уровне 5,5%.

Сейчас проект находится на стадии публичного обсуждения, но если он будет принят, то микрокредиты станут намного доступнее и дешевле для заемщиков, что в конечном итоге положительно повлияет на их финансовое состояние.

Решение изменить предельную ставку не новое. В апреле 2022 года АРРФР РК уже подало на рассмотрение проект об изменении способа расчета ГЭСВ путем использования универсальной формулы. Однако проект не затрагивал так называемые “кредиты до зарплаты”, которые выдаются на 45 дней.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/banks/1967778-protsentnye-stavki-po-mikrokreditam-hotyat-snizit-v-kazahstane/