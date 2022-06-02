Контроль за микрокредитами ужесточат в Казахстане

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Микрокредиты “до зарплаты” можно получить онлайн в пару кликов. Этим активно пользуются мошенники, которые оформляют займы, используя данные своих жертв. Каким способом правительство решило прикрыть эту брешь в безопасности, узнали журналисты NUR.KZ.

Онлайн-кредиты сроком на 45 дней, также известные как “кредиты до зарплаты”, являются одним из распространенных видов микрокредитования. Их можно оформить онлайн, а сумма займа может достигать 50 МРП.

Микрофинансовые организации (МФО), которые занимаются выдачей таких кредитов, не предъявляют особых условий своим заемщикам. Это касается в том числе и вопросов безопасности.

Как передают в Агентстве по регулированию и развитию финансового рынка РК (АРРФР РК), такие "кредиты до зарплаты" интересны не только порядочным гражданам, но и мошенникам. Они, используя персональные данные других граждан, могут оформить фиктивные займы.

Также мошенниками используются и другие, более изощренные способы оформления на своих жертв микрокредитов. Например, перевыпуская SIM-карту без ведома ее владельца, или перехватывая SMS-сообщения для хищения денежных средств через удаленный банкинг.

Мошенники также используют программы по подмене телефонных номеров, что позволяет им скрываться под чужими номерами.

Во всех случаях результат один – мошенник получает деньги, а на жертву "вешают" чужой кредит. Чтобы этого не происходило, АРРФР РК было принято решение ужесточить порядок идентификации заемщиков при выдаче онлайн-микрокредитов.

Теперь не получится обойтись только вводом персональных данных. При оформлении микрокредита сотрудник МФО должен убедиться, что клиент оформляет займ на себя. Сделать это можно будет следующими способами:

посредством электронной цифровой подписи ЭЦП;

путем биометрической идентификации заемщика;

путем видеопроверки заемщика в режиме онлайн.

МФО также обязаны осуществлять сверку указанного клиентом абонентского номера с данными операторов мобильной связи. Данные меры предосторожности должны помочь защитить граждан от незаконных действий мошенников.

Что делать, если мошенники оформили на вас кредит

У АРРФР РК есть порядок урегулирования незаконных кредитов, которые были оформлены преступниками на своих жертв. Если такое случится, гражданин, на которого оформили фиктивный кредит, должен обратиться в правоохранительные органы.

В этом случае МФО обязана в течение трех календарных дней приостановить начисление вознаграждения по фиктивному микрокредиту и прекратить требовать деньги с клиента.

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Микрофинансовые организации должны четко соблюдать данный порядок. За этим следит сам финрегулятор, который подписал с правоохранительными органами меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве.

Если при расследовании выяснится, что микрокредит был оформлен незаконно, то финрегулятор должен будет проследить, чтобы МФО списало задолженность и скорректировало сведения в кредитной истории.

Граждане также могут проверить свою кредитную историю самостоятельно, а в случае обнаружения каких-либо ошибок или неправильных данных – также подать заявку на их исправление.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/banks/1972236-kontrol-za-mikrokreditami-uzhestochat-v-kazahstane/