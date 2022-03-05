Нужно ли казахстанцам забирать депозиты, если акции банка упали в цене

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

С конца февраля 2022 года акции некоторых казахстанских банков значительно потеряли в цене. О том, стоит ли вкладчикам опасаться последствий и нужно ли изымать деньги со счетов, читайте в материале NUR.KZ.

Падение акций в феврале-марте 2022 года затронуло различные компании и биржи по всему миру.

В частности, на утро 4 марта текущего года акции казахстанской финтех компании Kaspi.kz оценивались в 39 долларов США, в то время как на 4 февраля их цена составляла 89 долларов США. А акции Halyk Bank снизились за тот же период с 13,8 до 7,7 долларов США.

О том, стоит вкладчикам опасаться за свои сбережения и как цена акций отражается на деятельности банков второго уровня, рассказал Telegram-канал Finance.kz.

Связаны ли акции с деньгами вкладчиков

При снижении цен на акции какой-либо компании говорят о сокращении ее капитализации – то есть рыночной оценки стоимости этой организации.

Однако рыночная оценка и собственные денежные средства банков не взаимосвязаны.

"Стоимость акций банка и достаточное количество денег для выполнения клиентских обязательств – вещи, никак не связанные.

В стоимости акций выражается стоимость компании, но для выполнения своих задач банк не продает и не владеет собственными акциями.

Грубо говоря, проблемы цены акций — это проблема акционера банка, но не управляющего и тем более не клиентов", – отмечают эксперты.

Иллюстративное фото: Freepik

Нужно ли беспокоиться о ликвидации банка

Так как стоимость акций не влияет на собственные деньги банка и ее возможности по обслуживанию клиентов, казахстанцы могут не опасаться за свои депозиты.

Как отмечают эксперты, существуют другие показатели, по которым можно понять, что банк имеет определенные проблемы:

кредитные рейтинги – оценки, которые присваиваются специальными компаниями на основе финансового положения и перспективы развития банка;

соблюдение пруденциальных нормативов – нормы, которые регулируют наличие достаточного количества денег, выполнение обязательств перед клиентами и так далее.

"В настоящее время банки Казахстана полностью выполняют требования нормативов, имея достаточный запас капитала", – указывается в публикации.

Иллюстративное фото: Freepik

Другими словами, падение акций какого-либо банка не несет непосредственных рисков для его клиентов. В данном случае потери несут акционеры, приобретающие ценные бумаги данной организации.

Напомним, что банковские депозиты казахстанцев защищены Казахстанским фондом гарантирования вкладов. Эти гарантии будут выплачиваться, если банк лишат лицензии и подвергнут ликвидации.

Так, сберегательные вклады имеют гарантию на сумму до 20 млн тенге. А обычные депозиты защищены на сумму до 10 млн тенге, валютные – до 5 млн тенге.

А если казахстанцы имеют несколько видов депозитов в одном банке, то максимальная общая сумма гарантии составит 20 млн тенге. Все, что окажется больше этой суммы, также можно вернуть при помощи ликвидационной комиссии.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/banks/1959202-nuzhno-li-kazahstantsam-zabirat-depozity-esli-aktsii-banka-upali-v-tsene/