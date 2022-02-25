Почти до 15% выросла максимальная ставка по депозитам в Казахстане

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Рост максимальных рекомендуемых ставок вознаграждения коснулся практически всех видов депозитов, от несрочных до сберегательных без права пополнения. На сколько увеличились процентные ставки, узнали журналисты NUR.KZ.

Утвержденные Казахстанским фондом гарантирования депозитов (КФГД) проценты по вкладам напрямую зависят от базовой ставки, которую устанавливает Нацбанк.

Напомним, что вчера в очередной раз была пересмотрена базовая ставка, которую увеличили до 13,5% с процентным коридором +/- один процентный пункт.

В связи с такими изменениями, КФГД сегодня объявил о повышении максимальных рекомендуемых ставок по депозитам в тенге на остаток февраля и приближающийся март в целях их привлекательности.

Как выросли ставки для сберегательных депозитов

Сберегательный вклад предназначен для того, чтобы на определенное время сберечь и приумножить фиксированную сумму. С него нельзя делать частичные изъятия. При этом можно выбрать более выгодные условия, при которых нельзя и пополнять депозит.

В связи с этим сберегательный вклад без права снятия и пополнения имеет самую большую процентную ставку. На март максимальный рекомендуемый процент вырос до 14,9% для вклада, оформленного на один год, и до 14% - на полгода и три месяца.

Проценты по сберегательным депозитам с правом пополнения, как правило, чуть меньше. Максимальная ставка по ним выросла до 13,7% на год, и до 13,5% - на более короткие сроки.

Для сберегательных вкладов, открытых на два года максимальные рекомендуемые ставки остались прежними – 11,4% с правом пополнения и 12,2% без.

Инфографика: Казахстанский фонд гарантирования депозитов

Как выросли ставки для срочных депозитов

С такого вида депозита можно забрать часть средств досрочно, но будет потерян процент, начисленный на эту сумму.

Процентная ставка по срочным депозитам повысилась до 13,5% на вклады без права пополнения, открытые на три месяца, полгода и год.

А с правом пополнения срочные депозиты, оформленные с указанием тех же сроков, теперь могут принести прибыль до 13%. Для двухгодичного срока опять же ничего не поменялось.

Как выросли ставки для несрочных депозитов

Несрочный депозит предполагает наиболее низкую процентную ставку среди трех перечисленных вкладов, открытых в тенге. Но это компенсируется удобством использования хранящихся на нем средств. Клиент может открыть несрочный депозит с минимальным первоначальным взносом, без ограничений его пополнять и снова снимать деньги до минимального остатка.

Максимальный процент по несрочным депозитам вырос до 13% на любой срок.

Условия установления процентной ставки

Пока не все банки повысили процентные ставки по своим депозитам. Но их вкладчики, наверняка, уже находятся в ожидании.

При этом отметим, что, уменьшение и рост процентных ставок могут не повлиять на уже открытые вклады, если сам банк не примет решение увеличить проценты не только на новые, но и действующие договоры.

В любом случае, увеличивать процентные ставки или нет и всем ли вкладчикам, банк решает по своему усмотрению

Напомним, что на депозиты в тенге, если вкладчик не закроет их как минимум в течение года, единовременно будет начислено еще плюс 10%. Для получения компенсации нужно будет обратиться в свой банк.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/banks/1957941-pochti-do-15-vyrosla-maksimalnaya-stavka-po-depozitam-v-kazahstane/