Ставки по депозитам в Казахстане снова изменятся в марте

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Максимальные ставки по некоторым видам депозитов в Казахстане были повышены в начале 2022 года. И теперь, в марте, их значения вновь изменятся. При этом некоторые вклады могут стать менее прибыльными. Подробности читайте в материале NUR.KZ.

Казахстанский фонд гарантирования депозитов (КФГД) утвердил максимальные рекомендуемые ставки по банковским вкладам в тенге на март 2022 года.

Максимальные ставки вознаграждения по срочным депозитам на 3, 6 и 24 месяца сохранены на уровне февральских значений. То есть, без пополнения они остались на уровне 10,3%, и для депозитов сроком до двух лет – 9,4%. А с пополнением – 9,8% и 9,2% соответственно.

По сберегательным депозитам на 24 месяца максимальные ставки остались на уровне 12,2% без пополнения, и 11,4% – с возможностью докладывать деньги.

Без изменений остались максимальные ставки по несрочным депозитам, которые были пересмотрены вслед за базовой ставкой. Они остались на уровне 9,8%.

Увеличены на 0,3 п.п. максимальные ставки по срочным депозитам на 12 месяцев (с 10,7% до 11% и с 10,4% до 10,7% в зависимости от возможности пополнения).

Ставки по сберегательным вкладам, которые были увеличены 11 января 2022 года для поддержания финансовой стабильности в стране, постепенно будут снижаться, начиная с марта текущего года.

Такое решение было принято с учетом средних значений по этим видам депозитов и стабилизации ситуации в стране.

Напомним, что сберегательный вклад – это банковский депозит с ограниченным сроком хранения и с самой высокой ставкой вознаграждения. При этом деньги с такого депозита нельзя снимать до конца действия договора.

Сберегательный банковский вклад подходит тем людям, которые готовы вложить свои деньги на длительный срок. Доходы по депозиту зависят от срока накопления и возможности его пополнять.

В марте по сберегательным вкладам на 3 и 6 месяцев ставка снизится на 1 п.п. (13,3% до 12,3%), по депозитам на 12 месяцев – на 0,5 п.п. (14,9% до 14,4%).

Инфографика: Казахстанский фонд гарантирования депозитов

Напоминаем, что за прошлый год количество депозитов увеличилось на 22,7%, основной объем которых хранится в национальной валюте.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/banks/1954219-stavki-po-depozitam-v-kazahstane-snova-izmenyatsya-v-marte/