На каких условиях можно получить ипотеку в Казахстане

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Ставка вознаграждения по ипотеке в Казахстане колеблется от 2% до 26,5%. Путем нехитрых расчетов получается, что средний процент составляет 8,4%. Рассмотрим существующие предложения на рынке ипотеки и сравним среднюю ставку в разных странах мира. Все подробности в материале NUR.KZ.

Средняя ставка вознаграждения по ипотечным займам к ноябрю текущего года составила 8,4%. И как сообщают специалисты Ranking.kz, месяцем ранее она составляла 8,1%, год назад - 7,9%, пять лет назад - 9,8%, а десять лет назад - 11,8%.

Снижение средней ставки было особенно замечено с 2016 года благодаря госпрограмме «Нұрлы жер». Снижению ставок также способствовали государственные и региональные программы и система жилстройсбережений.

Инфографика: Ranking.kz

Впрочем, данная средняя ставка практически ничего не говорит о рынке ипотеки в РК. К тому же, сложно и даже не совсем корректно сравнивать льготную госпрограмму, ипотеку в "Отбасы банке" и коммерческую ипотеку от банка второго уровня. Эти продукты не только имеют разные ставки, но и работают по-разному и рассчитаны на различные категории населения.

Линейка ипотеки

Для понимания механизмов действия ипотеки была составлена "линейка ипотеки".

Самую «дешевую» ипотеку можно получить по программе для многодетных, неполных семей и семей, имеющих или воспитывающих детей с инвалидностью, под 2% годовых.

В рамках этой программы доход на каждого члена семьи за последние шесть месяцев не должен превышать 3,1 величины прожиточного минимума. Минимальный первоначальный взнос по данной программе — 10%, срок займа — до 19 лет.

Еще одна программа "Свой дом" предполагает заем в рамках системы жилстройсбережений. Ставка по ней зависит от срока и суммы накоплений, и будет находиться в диапазоне от 3,5% до 7%. Минимальный первоначальный взнос — 20%, срок займа — до 25 лет.

Одна из "недорогих" ипотек предоставляется сотрудникам специальных государственных органов, органов внутренних дел, оперативно-следственных подразделений уполномоченного органа по противодействию коррупции и военнослужащим. Ставка начинается от 3,5% и до 8% годовых.

Так же и "женская ипотека" предлагает от 3,6% после накопления 50% от суммы займа. До этого момента ставка будет 12%.

По госпрограмме «Нұрлы жер» ставка находится на уровне 5%. Первоначальный взнос равен 20%, но заем выдается только на жилье, которое строится в рамках программы.

Отметим, что льготная ипотека "Шанырак" предусматривает ставку 5,2%. Критерием для участия является размер дохода. Первоначальный взнос - 10%, срок кредитования - до 20 лет.

Для молодых семей, которые поженились не более пяти лет назад, ставка по ипотеке будет составлять 6%. Они должны копить деньги на депозите банка не менее одного года. Первоначальный взнос по данной программе составляет 50% от стоимости жилья. Срок кредитования - от 6 до 9 лет.

Отдельно отметим социальную ипотечную программу "7-20-25" с первоначальным взносом 20% от стоимости жилья и ставкой вознаграждения по займу 7%. Заем выдается сроком до 25 лет, получить его могут только казахстанцы, не имеющие своего жилья. Также жилье должно приобретаться в новостройках и у застройщика.

Остальные предложения по ипотеке предлагают ставку вознаграждения от 8,4%.

Коммерческую ипотеку на казахстанском рынке предлагают 10 банков второго уровня.

Средняя ставка в сегменте составляет 17,07%, а минимальная не опускается ниже 12,1%. Например, "Банк Центр Кредит" предлагает ипотеку с первоначальным взносом в 20% и сроком - до 15 лет. Ставка - от 12,1% годовых.

С максимальной ставкой в 26,5% можно занять деньги на жилье в "Банке Китая в Казахстане". Первоначальный взнос по ипотеке должен составлять не менее 50%, срок займа - до 7 лет.

Инфографика: Ranking.kz

Ставки вознаграждения по ипотеке в разрезе стран

По данным 2021 года в рейтинге стран по средним ипотечным ставкам Казахстан оказался на 59 месте среди 76 стран. Средняя ставка по республике составила 8,1%.

В сравнении с остальными странами СНГ, вошедшими в обзор, этот показатель лучший. У России средняя ставка по ипотеке составляет 9,2%, в Украине - 12%.

В тройке лидеров оказались Финляндия (0,8%), Словакия (1,1%) и Испания (1,1%).

Рейтинг подтверждает, что средняя ставка на самом деле не отражает целостной картины рынка ипотеки. Например, максимальная ставка в Казахстане выше, чем у занявшей последнее место Аргентины с 23,7%. А минимальная, 2%, соответствует уровню Литвы и Эстонии, занимающих 16 и 17 места соответственно.

Поэтому можно отметить, что рынок ипотеки в Казахстане рассчитан на самые разные слои населения, семейные бюджеты и жизненные ситуации заемщиков.

Инфографика: Ranking.kz

Напоминаем, что срок льготной ипотеки по некоторым программам заканчивается, он зависит от суммы выделенного на программу и уже использованного бюджета.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/banks/1949252-na-kakih-usloviyah-mozhno-poluchit-ipoteku-v-kazahstane/