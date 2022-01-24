"Даже у супергероев садятся батарейки": Динара Сатжан об апатии после событий в стране

Динара Сатжан. Фото: instagram.com/dinarasatzhan

Отечественная телеведущая Динара Сатжан подняла тему психологического состояния людей после недавних трагических событий. Она отметила, что многие до сих пор не могут прийти в себя, чувствуют апатию и депрессию. Блогерша рассказала о способе, как вернуться к нормальной жизни, передает NUR.KZ.

Тему психологического восстановления Сатжан подняла в своем Instagram.

"События в январе не могли не отразиться на нашем психологическом состоянии. Когда мне сейчас многие говорят: "До сих пор не могу прийти в себя. Нет сил. Апатия. Я в депрессии" - эмоционально я понимаю, о чем идет речь.

Даже у супергероев в фильмах садятся батарейки. А без энергии нет результатов, нет радости, нет желания достигать. Давайте поделимся лайфхаками, кто как восстанавливается? Лично я намеренно создаю много активностей. Потому что если еще лежать и ничего не делать, то энергии будет 0%. Это состояние комы", - порассуждала Динара.

Телеведущая поделилась, что она намеренно расписывает свой день по часам, а планировать начинает все с вечера.

"Выходишь утром на улицу, особенно у нас в столице свежий воздух, сразу освежает голову. Уже 20% энергии. Затем у меня, как правило, съемки. Творческая активность. Там я включаю креатив и уже на процентов 50 поднимаю энергию.

Окружайте себя позитивными людьми, потому что смех заряжает. Подобное притягивает подобное, если с утра быть на волне радости, то весь день будешь притягивать позитив, удачу, хороших людей. Спорт очень круто заряжает внутренние батарейки. В обед можно прогуляться в парке, сразу почувствуете прилив сил", - посоветовала она.

Подписчики Динары признались, что действительно чувствуют себя подавленно, а также поделились, как пытаются выйти из этого состояния.

"Я живу во Франции, у меня до сих пор шок и депрессия из-за событий в Казахстане. Вот сегодня встала с утра, пробежку сделала, потом сходила в кино смотреть комедию. Потому что с ума можно сходить. Но сердце болит", "Действительно, я тоже была ментально, эмоционально истощена. Всегда помогает музыка, иногда дома танцую, звоню маме и, конечно же, прогулка", - поделились пользователи соцсети.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/incidents/1952600-dazhe-u-supergeroev-sadyatsya-batareyki-dinara-satzhan-ob-apatii-posle-sobytiy-v-strane/