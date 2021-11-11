Депутаты раскритиковали деятельность частных судебных исполнителей в Казахстане

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Депутат Ляззат Сулеймен на пленарном заседании Сената сообщила о том, что в Казахстане выявили факты приобретения жилищ должников по заниженной стоимости на торгах через поставные лица, передает корреспондент NUR.KZ.

Поводом для депутатского запроса на имя премьер-министра страны Аскара Мамина стал трагический случай выселения семьи из жилого дома в городе Алматы, приведший к человеческим жертвам.

По словам депутата, этот случай подтверждает наличие проблем в действующем законодательстве, призванном регулировать вышеупомянутые правоотношения.

"По сведениям НПО, осуществляющих мониторинг в этой сфере, зачастую на торгах через поставные лица приобретаются жилища должников по заниженной стоимости. В отдельных случаях на одно лицо выкупается несколько квартир.

По информации Минюста, с 2016 года по октябрь текущего года судебными исполнителями на торгах было реализовано 1406 единиц залогового недвижимого имущества, еще 464 должника самостоятельно реализовали свое имущество, 195 должников выселены, из них 74% - из единственного жилья", - добавила сенатор.

Сулеймен озвучила также и результаты проверки деятельности республиканской палаты ЧСИ по соблюдению законности при проведении электронных торгов с 2015 по 2018 годы. Проверку проводила Генеральная прокуратура.

"Установлено, что в условиях отсутствия конкурентной среды банки приобрели имущество в 78% выигранных торгов. При этом цена залогового имущества была в среднем занижена на 30%.

В 320 случаях подача заявок в онлайн участии проводились с одних и тех же локальных сетевых адресов, принадлежащих банкам. В 52 случаях вторые участники, формально обеспечивающие легитимность торгов, также являлись работниками банков", - подчеркнула депутат.

В этой связи Ляззат Сулеймен предложила установить запрет на взыскание единственного жилья граждан и рассмотреть возможность предоставления отсрочки по банковскому займу при невыполнении заемщиком условий договора до улучшения им своего финансового положения.

Также предлагается включить в соответствующие нормативно-правовые акты норму, исключающую участие банков в торгах по реализации заложенного имущества заемщиков.

Кроме того, сенатор предложила установить запрет на взыскание банками имущества заемщика, не предусмотренного договором банковского займа, и принять меры по госконтролю над деятельностью частных судебных исполнителей, усилению их ответственности за ненадлежащее исполнение должностных полномочий, а также повышению их профессионального уровня.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1941673-deputaty-raskritikovali-deyatelnost-chastnyh-sudebnyh-ispolniteley-v-kazahstane/