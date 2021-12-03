Запрет на выселение ипотечников может сделать жилье недоступным для казахстанцев, заявили аналитики

Иллюстративное фото: Freepik

Изъятие залога за долги – это распространенная мера защиты кредитора от убытков. Отказ от этого инструмента воздействия на заемщиков может привести к негативным последствиям для всех казахстанцев, считают аналитики. Подробнее об этом читайте в материале NUR.KZ.

Ситуация, когда заемщик перестает оплачивать долг перед кредитором, может наступить из-за различных обстоятельств.

На эти случаи в договоре о займе указывается возможность продать залоговое имущество должника или другими способами (например, удержанием с зарплаты) покрыть платежи.

В случае ипотеки банки могут отнять жилье при злостном неисполнении обязательств. Это дает им страховку на возврат денег, а заемщику – мотивацию к исполнению договора.

О том, как изменятся условия по ипотечным кредитам в Казахстане, если запретить отбирать единственное жилье у заемщика, рассказали аналитики телеграм-канала Risk Takers.

Иллюстративное фото: Freepik

Ипотека станет недоступной

Если запретить банкам отбирать жилье по долгам с большой просрочкой, то это приведет к усилению рисков для кредиторов.

В результате, опасаясь не получить возврата своих денег и прибыли, банки начнут учитывать этот риск и могут повысить процентные ставки по ипотеке или потребовать дополнительный залог.

Тогда те казахстанцы, которые не имеют дополнительного жилья для залога, но имеют деньги, которые долго копили, не смогут получить собственные квадратные метры.

Или они получат ипотеку, но с высокой процентной ставкой вознаграждения. Эти последствия могут наступить, если введут запрет на изъятие жилья.

Напомним, что на данный момент запрещено выселение только некоторых слоев населения.

А если будет принят полный запрет и возникнет ситуация с удорожанием ипотеки, то правительство может внедрить новые льготные программы кредитования для решения проблемы.

Однако, как отмечают аналитики, это может только ухудшить положение населения.

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Льготные ипотеки и рост цен

Из-за роста цен на квадратные метры молодые специалисты уже оказались не в состоянии купить жилье, на которое копили долгое время.

При этом одними из причин резкого скачка цен стали пенсионные излишки и активное внедрение льготной ипотеки.

И если заемщикам предоставят возможность сохранить жилье, даже если они не платят по долгам, то банки повысят стоимость кредитования.

А новые льготные программы (в качестве ответной меры государства) могут снова подстегнуть цены к росту, отмечают аналитики.

В итоге получится замкнутый круг, в котором основная финансовая нагрузка ляжет на плечи казахстанцев, желающих купить себе жилье.

Поэтому аналитики указывают, что подобные меры запрета могут лишь нанести урон населению.

Напомним, что на данный момент Казахстан занимает 47 место в рейтинге по доступности ипотеки.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/1944846-zapret-na-vyselenie-ipotechnikov-mozhet-sdelat-zhile-nedostupnym-dlya-kazahstantsev-zayavili-analitiki/