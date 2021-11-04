Быструю систему оформления ипотеки внедряют в Казахстане

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Чтобы быстро что-то оформить или купить, это можно сделать онлайн, то есть не тратя время на сборы, дорогу, очереди и так далее. Таким образом в Казахстане планируется ускорить и процесс оформления ипотеки. Что он из себя будет представлять, узнали журналисты Нурфин.

С ноября текущего года в Казахстане был запущен пилотный проект «Цифровая ипотека», который даст возможность гражданам, не выходя из дома, приобрести квартиру у застройщика в онлайн-формате, передает пресс-центр Министерства юстиции РК.

Проект был реализован МЮ РК совместно с Министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности и НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан».

Процесс оформления цифровой ипотеки

В сообщении указано, что онлайн-процесс оформления цифровой ипотеки начинается с выбора жилья на сайте застройщика. Получается, что таким образом оформить можно будет в основном новое жилье.

Перед этим, конечно, можно определиться со строительной компанией, жилым комплексом, подобрать расположение дома, планировку, этаж и так далее.

После того, как понравившаяся квартира, которую можно будет купить в ипотеку онлайн, будет выбрана на сайте застройщика, пользователь проходит автоматическую проверку на получение ипотечного кредита посредством интеграции платформы застройщика и информационных систем банков второго уровня.

В случае одобрения ипотеки автоматически производится оформление договора залога и договора купли-продажи, которые подписываются сторонами сделки и направляются в онлайн-формате на регистрацию в государственную базу данных «Регистр недвижимости».

Уведомления о произведенной регистрации направляются в личный кабинет заявителя на сайте застройщика.

В каких банках уже можно оформить цифровую ипотеку

На данный момент сервис «Цифровая ипотека» можно найти на официальных сайтах двух казахстанских банков. У каждого из них есть свои условия оформления ипотечного займа в удаленном формате. Рассмотрим их подробнее.

Алтын банк и Сбербанк

В Алтын банке, судя по информации с его официального сайта, клиентам предлагают оформить цифровую ипотеку на жилье от компании BI Group.

Иллюстративное фото: Getty Images / Witthaya Prasongsin

Для этого нужно выбрать квартиру на сайте застройщика в некоторых жилых комплексах Нур-Султана, Алматы и других городов страны. Там же можно подать заявку, нажав кнопку на карточке выбранного жилья «Купить в ипотеку».

Далее нужно выбрать удобные для себя параметры ипотеки и получить онлайн-решение. Для этого клиент должен зарегистрироваться на сайте застройщика и подписать заявку электронной цифровой подписью или кодом, который придет посредством SMS-сообщения.

Решение об одобрении ипотеки банк обещает принять в течение 30 минут. Если оно будет положительным, то представители застройщика свяжутся с клиентом и расскажут о дальнейших действиях.

Ознакомиться с деталями и подписать ипотечный договор можно уже в мобильном приложении банка, после регистрации с прохождением видеоидентификации личности.

После подтверждения оформления ипотеки и заключения банковского договора банк сам переведет деньги застройщику и уведомит об этом клиента с помощью SMS-сообщения.

На сайте строительной компании BI Group мы также нашли возможность таким же образом оформить онлайн-ипотеку через Сбербанк

Freedom Finance Bank

По информации с официального сайта этого банка цифровую ипотеку можно оформить при покупке квартир площадью не менее 29 квадратных метров в многоквартирных жилых домах, год постройки которых не ниже 1965 года.

То есть это не обязательно должно быть новое жилье.

После того, как покупатель договорится с продавцом о цене квартиры, он может воспользоваться ипотечным калькулятором на сайте банка, подобрать комфортные условия кредитования и подать онлайн-заявку также с прохождением видеоидентификации личности.

Оценка недвижимости также проходит онлайн. Для этого заявителю нужно заполнить данные о недвижимости, а банк вынесет решение по результатам собственной системы внутреннего процесса оценки.

Далее идет оформление договора купли-продажи. Документы можно подписать онлайн в личном кабинете банка с помощью электронной цифровой подписи.

Подсоединятся ли другие казахстанские банки к сервису «Цифровая ипотека», пока остается вопросом. Но, возможно, в будущем оформить ипотечный заем онлайн можно будет также легко, как взять беззалоговый кредит в банковских мобильных приложениях.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/banks/1940322-bystruyu-sistemu-oformleniya-ipoteki-vnedryayut-v-kazahstane/