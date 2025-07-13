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    "Его точно не перепутаешь": показаны фотографии Каспийского моря из космоса

    Опубликовано:

    Вид на Каспийское море из космоса
    Вид на Каспийское море из космоса. Фото: instagram.com/olegmks

    Российский космонавт-испытатель Олег Артемьев опубликовал в Instagram новую фотографию, на которой показано Каспийское море с околоземной орбиты, передает NUR.KZ.

    Космонавт Олег Артемьев выложил фотографию с видом на Каспийское море из космоса.

    "Очень узнаваемо выглядит из космоса Каспийское море, согласны? Имея яркий зеленый оттенок и внушительную площадь, с высоты 400 км его точно не перепутаешь!" - написал космонавт.

    Несколько дней назад блогер Адай Мырзатай опубликовал видео, на кадрах которого зафиксирован уровень воды Каспийского моря в 2013 году и в 2025-м. Судя по кадрам, море заметно обмелело.

    Обмеление Каспийского моря

    Напомним, в июне 2023 года в Актау объявили режим ЧС природного характера, чтобы предотвратить обмеление Каспия. Это было необходимо для проведения проектно-изыскательских работ. Также ранее представители Минэкологии объясняли, почему мелеет Каспий.

    По словам экологов, за последние 120 лет уровень Каспийского моря менялся от минус 25 метров по Балтийской системе до минус 29. Осенью 2023 года блогер Азамат Сарсенбаев выложил видео, которое сняли с борта самолета – на кадрах видно высохшее Каспийское море.

    Позднее сообщалось, что по поручению президента в Казахстане создадут научный институт для исследования Каспия.

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