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Физик объяснил огромную "птицу" у Солнца, заснятую на фото

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Плазма на Солнце
Плазма на Солнце. Кадр из видео: t.me/lpixras

Физик-ядерщик Евгений Анпилогов рассказал, что гигантская "птица" у Солнца, попавшая на снимок телескопов РАН, может быть протуберанцем, передает NUR.KZ со ссылкой на РБК.

О заснятом объекте ранее сообщила пресс-служба Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН. Снимок был сделан с телескопов LASCO 24 мая в 10:00 по всемирному времени (UTC), или в 14:00 мск. Размер этой «птицы» более чем в 10 раз превосходит размер Земли.

Анпилогов отметил, что сейчас мы приближаемся к пику солнечной активности: он придется на 2025-2026 годы.

«Одиннадцатилетний цикл, называемый циклом Швабе, в этот период достигнет максимальной мощности. На фотографии запечатлен впечатляющий выброс коронарной массы, или протуберанец. Это относительно холодное солнечное вещество, выброшенное в магнитосферу нашей звезды. Я наблюдаю, как этот поток заряженных частиц движется вдаль от Солнца, покидая его пределы. Конечно, не вся выброшенная масса уйдет от Солнца — значительная часть вернется обратно по магнитным линиям. Но этот конкретный объект, который я вижу на фото, продолжит остывать и двигаться к внешним границам Солнечной системы», — рассказал ученый.

По его словам, выброс не направлен в сторону Земли и благодаря этому оказался виден лучше, чем если бы он шел в сторону нашей планеты. Физик-ядерщик отметил, что такое направление выброса — это везение.

«Этот протуберанец поражает своими размерами и расстоянием от Солнца — целых 2,5 млн км! Это превышает все ранее наблюдаемые показатели. До этого самые мощные протуберанцы фиксировались на расстоянии 1,7 млн км, что, кстати, уже больше диаметра Солнца. Размер этого выброса в несколько раз превышает диаметр Земли», — так описал объект Анпилогов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/kaleidoscope/2248764-fizik-obyasnil-ogromnuyu-pticu-u-solnca-zasnyatuyu-na-foto/