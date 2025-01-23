"Красивое, немного жутковатое": редкое явление зафиксировали на Солнце (видео)

В среду, 22 января, ученые зафиксировали редкий выброс вещества черного цвета на Солнце, передает NUR.KZ со ссылкой на Лабораторию солнечной астрономии ИКИ РАН.

Как сообщили в Российской академии наук, в центре видимого диска Солнца сформировалась, а затем частично была выброшена в космос, а частично рассеялась в короне, призрачная структура выраженного черного цвета.

"Очень редкое, красивое и даже немного жутковатое явление произошло сегодня на нашей звезде. Честно говоря, это просто очень красиво, и, даже зная, что это такое, все равно трудно отделаться от какого-то мистического ощущения", – говорится в сообщении.

В лаборатории пояснили, что черный цвет обычно дает нейтральный водород, который может почти полностью поглощать падающее на него от Солнца излучение с короткими длинами волн.

"Судя по всему, вспышкой был выброшен и разбросан по короне холодный протуберанец с большим количеством нейтрального водорода", — добавили в лаборатории РАН.

Отмечается, что в итоге вещество протуберанца было полностью разрушено и исчезло, но пока этот процесс шел, на протяжении около 3 часов в короне наблюдалось черное облако плазмы.