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Эзотерика

"Красивое, немного жутковатое": редкое явление зафиксировали на Солнце (видео)

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Плазма на Солнце
Плазма на Солнце. Кадр из видео: t.me/lpixras

В среду, 22 января, ученые зафиксировали редкий выброс вещества черного цвета на Солнце, передает NUR.KZ со ссылкой на Лабораторию солнечной астрономии ИКИ РАН.

Как сообщили в Российской академии наук, в центре видимого диска Солнца сформировалась, а затем частично была выброшена в космос, а частично рассеялась в короне, призрачная структура выраженного черного цвета.

"Очень редкое, красивое и даже немного жутковатое явление произошло сегодня на нашей звезде. Честно говоря, это просто очень красиво, и, даже зная, что это такое, все равно трудно отделаться от какого-то мистического ощущения", – говорится в сообщении.

В лаборатории пояснили, что черный цвет обычно дает нейтральный водород, который может почти полностью поглощать падающее на него от Солнца излучение с короткими длинами волн.

"Судя по всему, вспышкой был выброшен и разбросан по короне холодный протуберанец с большим количеством нейтрального водорода", — добавили в лаборатории РАН.

Отмечается, что в итоге вещество протуберанца было полностью разрушено и исчезло, но пока этот процесс шел, на протяжении около 3 часов в короне наблюдалось черное облако плазмы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/kaleidoscope/2214318-krasivoe-nemnogo-zhutkovatoe-redkoe-yavlenie-zafiksirovali-na-solnce-video/

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