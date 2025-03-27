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Магнитная буря планетарного масштаба накрыла Землю

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Магнитная буря
Магнитная буря. Иллюстративное фото: murat4art/Getty Images

Магнитная буря планетарного масштаба накрыла Землю вчера вечером - данное явление зафиксировали в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, передает NUR.KZ.

26 марта, примерно в 18:00 по времени Астаны, началась магнитная буря.

Как объяснили специалисты, причиной этого стало преждевременное попадание планеты в зону высокоскоростного потока солнечного ветра - наблюдался резкий рост скорости солнечного ветра, с 400 до 600 км/с.

Также зафиксировано повышение температуры окружающей Землю плазмы до 500 тыс. градусов.

По информации ученых, геомагнитные возмущения вряд ли продлятся более двух суток - стабилизация обстановки прогнозируется в пятницу, 28 марта.

Что такое магнитные бури?

Магнитные бури - это сильные возмущения в геомагнитном поле Земли (магнитосфере). По данным агентства NASA, их вызывают солнечные выбросы (вспышки на поверхности Солнца) и возникающие впоследствии солнечные ветры (потоки ионизированных частиц), которые продавливают магнитосферу и влияют на людей, объекты и процессы.

Кроме ощутимых проблем со здоровьем, магнитные бури могут вызвать:

  • Сбои в работе навигационных систем и радиосвязи.
  • Проблемы с контролем напряжения в электросетях.
  • Приведение в действие систем аварийного отключения электросети.
  • Сбои в работе приборов и систем.
  • Усиления полярных сияний или возникновение их там, где раньше не было.
  • Нарушения в работе космических кораблей и спутников. В марте производитель космических ракет отложил очередной старт.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/kaleidoscope/2230883-magnitnaya-burya-planetarnogo-masshtaba-nakryla-zemlyu/