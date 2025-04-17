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Мощная магнитная буря вновь накрыла Землю

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Магнитная буря
Магнитная буря. Иллюстративное фото: murat4art/Getty Images

Земля вновь оказалась во власти мощной магнитной бури - вторая по мощности в этом году. Она началась накануне вечером, передает NUR.KZ со ссылкой на Лабораторию солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.

Новое усиление магнитного шторма, как утверждают эксперты Лаборатории, наблюдалось с 19:00 до 4:00 по времени Астаны.

При этом по сравнению с изначальным прогнозом, абсолютная мощность колебаний магнитного поля превысила расчетную мощность более чем в 4 раза. Пик был пройден примерно в 01:00.

Отмечается, что эта магнитная буря стала второй по силе в этом году. Более крупное событие уровня G4.0 наблюдалось 1 января. Крупнейшими магнитными бурями цикла пока остаются события 10-12 мая прошлого года.

Кроме этого, на фоне магнитной бури вчера вечером наблюдались одни из самых сильных в этом цикле полярных сияний, которые можно было наблюдать и в Казахстане.

Специалисты Лаборатории утверждают, что сейчас сохраняются риски повторных усилений бури, хотя и меньшей мощности. В то же время есть явные признаки стабилизации обстановки.

Что такое магнитные бури?

Магнитные бури - это сильные возмущения в геомагнитном поле Земли (магнитосфере). По данным агентства NASA, их вызывают солнечные выбросы (вспышки на поверхности Солнца) и возникающие впоследствии солнечные ветры (потоки ионизированных частиц), которые продавливают магнитосферу и влияют на людей, объекты и процессы.

Кроме ощутимых проблем со здоровьем, магнитные бури могут вызвать:

  • Сбои в работе навигационных систем и радиосвязи.
  • Проблемы с контролем напряжения в электросетях.
  • Приведение в действие систем аварийного отключения электросети.
  • Сбои в работе приборов и систем.
  • Усиления полярных сияний или возникновение их там, где раньше не было.
  • Нарушения в работе космических кораблей и спутников. В марте производитель космических ракет отложил очередной старт.

В конце марта мы писали, что магнитная буря планетарного масштаба накрыла Землю вчера вечером - данное явление зафиксировали специалисты Лаборатории солнечной астрономии.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2236659-moshchnaya-magnitnaya-burya-vnov-nakryla-zemlyu/