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На Солнце произошла мощная вспышка

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Вспышка на Солнце
Вспышка на Солнце. Иллюстративное фото: pixabay.com

Мощная вспышка высочайшего класса Х произошла на Солнце в ночь на воскресенье, передает NUR.KZ со ссылкой на информацию лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

"25 мая в 04:52 (06:52 по времени Астаны - прим.ред.) в рентгеновском диапазоне в группе пятен 4098 (S05W22) зарегистрирована вспышка X1.1 продолжительностью 17 минут", - сообщает институт.

По данным РБК, солнечные вспышки делятся на пять категорий соответственно интенсивности рентгеновского излучения: А, В, C, М и Х. К классу Х относятся сверхмощные вспышки, которые могут вызывать сильные геомагнитные бури.

Вспышки зачастую сопровождаются выбросами солнечной плазмы, облака которой, достигая Земли, могут провоцировать магнитные бури.

В начале этого года мы писали, что ученые зафиксировали редкий выброс вещества черного цвета на Солнце. Тогда же сообщалось, что в январе на Солнце произошли три мощные вспышки высшего балла Х.

А в апреле земля вновь оказалась во власти мощной магнитной бури - вторая по мощности в этом году.

В конце марта мы писали, что магнитная буря планетарного масштаба накрыла Землю вчера вечером - данное явление зафиксировали специалисты Лаборатории солнечной астрономии.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/kaleidoscope/2248593-na-solnce-proizoshla-moshchnaya-vspyshka/