Рысь во время охоты на зайца сняли в Нацпарке в Павлодарской области (видео)

Уникальные кадры сняли в Баянаульском государственном национальном природном парке - рысь охотилась на зайца, передает NUR.KZ со ссылкой на Баянаульский ГНПП.

Сообщается, что инспектор лесного хозяйства случайно зафиксировал этот редкий момент ночью.

На обочине дороги он заметил рысь во время охоты на зайца.

На кадрах видно, как хищник высматривает добычу, готовится к нападению, а после совершает прыжок.

В ГНПП подметили на территории Баянаульского национального парка, по данным за 2024 год, обитает 42 рыси.

Напомним, недавно в Кольсайском нацпарке в кадр попала туркестанская рысь, а в "Алтын-Эмель" фотоловушка засняла пару снежных барсов у водопоя.

Ранее в Национальном парке "Көлсай көлдері" в фотоловушку попала самка снежного барса с тремя котятами.

В конце ноября снежный барс и туркестанская рысь попали в фотоловушку в национальном природном парке "Кольсайские озера".

Ранее заинтересовавшегося камерой снежного барса также сняли крупным планом в ВКО.

Также в октябре появилось видео, снятое в июне этого года: тогда в Арчатинском лесничестве Катон-Карагайского государственного парка в фотоловушку попали сразу три снежных барса: самка и двое котят-подростков.