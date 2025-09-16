"Скорая" врезалась в легковушку в Алматы: два человека попали в больницу
Авария с участием автомобиля скорой помощи и Audi 100 произошла сегодня ранним утром в Алматы - в результате ДТП пострадали два человека, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДП города.
Авария случилась в сегодня, 16 сентября, примерно в 4:20 в Алатауском районе мегаполиса.
По информации стражей порядка, водитель автомобиля скорой медпомощи двигался по улице вдоль БАКа и на пересечении с улицей Мамбетова выехал на перекресток на "красный" сигнал светофора.
В результате "скорая" врезалась в автомобиль марки Audi 100, который следовал на юг.
Как сообщили в полиции, телесные повреждения получили водитель немецкого авто и пассажир "скорой" - их доставили в медучреждения.
В обстоятельствах произошедшего разбираются сотрудники УП Алатауского района.
Как сообщается в Telegram-канале kris_p_astana, травмы получила женщина, ехавшая в скорой с ребенком в качестве сопровождающей. Ребенка после ДТП повезли дальше.
Ранее в области Жетісу произошло еще одно ДТП с участием кареты скорой помощи и легкового автомобиля. Момент столкновения попал на камеру видеонаблюдения.
Также в Астане летом в результате ДТП с участием "скорой" пострадали два человека.
А в апреле в Рудном карета скорой помощи попала в ДТП - пострадали фельдшер и пассажир одного из легковых авто.
До этого в Павлодаре реанимобиль ехал после выполненного вызова, когда попал в ДТП. После этого в городе искали свидетелей аварии и записи с видеорегистраторов.
