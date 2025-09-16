"Скорая" врезалась в легковушку в Алматы: два человека попали в больницу

Авария с участием автомобиля скорой помощи и Audi 100 произошла сегодня ранним утром в Алматы - в результате ДТП пострадали два человека, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДП города.

Авария случилась в сегодня, 16 сентября, примерно в 4:20 в Алатауском районе мегаполиса.

По информации стражей порядка, водитель автомобиля скорой медпомощи двигался по улице вдоль БАКа и на пересечении с улицей Мамбетова выехал на перекресток на "красный" сигнал светофора.

В результате "скорая" врезалась в автомобиль марки Audi 100, который следовал на юг.

Как сообщили в полиции, телесные повреждения получили водитель немецкого авто и пассажир "скорой" - их доставили в медучреждения.

В обстоятельствах произошедшего разбираются сотрудники УП Алатауского района.

Как сообщается в Telegram-канале kris_p_astana, травмы получила женщина, ехавшая в скорой с ребенком в качестве сопровождающей. Ребенка после ДТП повезли дальше.

