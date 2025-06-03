Скорая помощь перевернулась на крышу после столкновения с легковушкой в области Жетісу

В области Жетісу произошло ДТП с участием кареты скорой помощи и легкового автомобиля, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона. Момент столкновения попал на камеру видеонаблюдения.

В Instagram-аккаунте @taldykorganec.insta_ появились кадры ДТП с участием кареты скорой помощи. Автор пишет, что авария произошла в городе Текели.

В Департаменте полиции области Жетісу подтвердили произошедшее ДТП, однако подробности не сообщаются. Сведений о пострадавших также пока нет.

"Возбуждено уголовное дело по факту ДТП с участием кареты скорой помощи Jac в городе Текели. Проводятся следственные мероприятия с выяснением всех обстоятельств", - сообщили в полиции.

Полицейские призывают участников дорожного движения строго соблюдать ПДД.

"Помните: дисциплина на дороге — залог вашей безопасности и сохранности жизни и здоровья окружающих", - добавили в ДП.

Напомним, вчера в Сети появились кадры с места ДТП с участием пассажирского маршрутного автобуса. Как позже отметили в полиции, водитель, следуя по маршруту с пассажирами, при выполнении маневра не справился с управлением и совершил наезд на опору информационного табло.

Позже в управлении общественного здравоохранения Астаны сообщили, после крупного ДТП с пассажирским автобусом в Астане 10 человек доставлены в различные городские стационары, один в тяжелом состоянии.

До этого, 1 июня, в Сети появилась информация, что на станции Большая Михайловка поезд сбил двухлетнего ребенка. Пост прокомментировали в КТЖ.

А 29 мая смертельная авария произошла на трассе в Алматинской области - погибли два человека. По предварительным данным, 26-летний водитель автомобиля Cadillac Escalade, не уступив дорогу транспортному средству, движущемуся по главной, допустил столкновение с автомобилем KIA K5.