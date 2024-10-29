Очевидцев ДТП со "скорой" ищут в Павлодаре

В Павлодаре реанимобиль ехал после выполненного вызова, когда попал в ДТП. Теперь в городе ищут свидетелей аварии и записи с видеорегистраторов, передает Pavlodarnews.kz.

Легковой автомобиль Nissan и карета скорой помощи марки Hyundai не смогли разминуться на перекрестке улиц Машхура Жусупа и Теплова.

"Ищем свидетелей ДТП, а также записи с видеорегистраторов, которые могут помочь установить истину. Водитель "скорой" утверждает, что ехал на мигающий зеленый, однако камеры видеонаблюдения зафиксировали его проезд на красный", - обратился в социальных сетях участник происшествия.

Между тем на областной станции скорой помощи сообщили, что никто из работников неотложки не пострадал. За медпомощью с места аварии никто не обращался.

Известно также, что позже у обратившегося в горбольницу №1 пассажира Nissan диагностировали компрессионный перелом позвоночника

"Водитель Hyundai на пересечении улицы Теплова столкнулся с Nissan Prairie и от удара совершил наезд на светофор", - прокомментировали инцидент в региональном департаменте полиции.

На станции скорой помощи дополнили, что по итогам расследования в службе "103" примут дисциплинарные меры.

Ранее в Павлодарской области произошло ДТП с участием трактора. По предварительным данным, водитель легкового авто совершил с ним столкновение, не выбрав безопасную дистанцию. Пассажира автомобиля госпитализировали.

Также в Павлодаре на перекрестке улиц произошла дорожная авария с участием скутера и легкового автомобиля. Водителя двухколесного транспорта с травмами госпитализировали в больницу.