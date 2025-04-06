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Карета "скорой" попала в ДТП в Рудном: есть пострадавшие (видео)

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ДТП с участием скорой в Рудном
ДТП с участием скорой в Рудном. Кадр из видео: instagram/103kostanay

В Рудном карета скорой помощи попала в ДТП - пострадали фельдшер и пассажир одного из легковых авто, передает NUR.KZ со ссылкой на станцию скорой неотложной медицинской помощи Костанайской области.

Как сообщает пресс-служба станции, бригада 103 ехала на вызов третьей категории.

"Карета "скорой" двигалась по главной дороге. Легковой автомобиль марки Chevrolet на большой скорости буквально выскочил с дворовой территории, в результате чего совершил столкновение с каретой скорой помощи и легковым автомобилем Jac. Пострадала фельдшер бригады. С различными травмами сотрудница госпитализирована. Водителю Chevrolet и ее пассажиру так же понадобилась госпитализация", - отмечается в сообщении станции в Instagram.

На адрес вызова, куда ранее ехала бригада "скорой", была перенаправлена другая.

До этого автомобиль скорой медицинской помощи оказался в арыке в результате ДТП - в пресс-службе департамента полиции Алматы рассказали о случавшейся аварии.

А в Павлодаре реанимобиль ехал после выполненного вызова, когда попал в ДТП. После этого в городе искали свидетелей аварии и записи с видеорегистраторов.

Летом прошлого года в Уральске случилась смертельная авария с участием кареты скорой помощи - машина медиков столкнулась с легковым авто. В результате ДТП водитель легкового авто скончался по дороге в больницу. Пассажирку легковушки госпитализировали.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2233463-kareta-skoroy-popala-v-dtp-v-rudnom-est-postradavshie-video/