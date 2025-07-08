Скорая помощь попала в ДТП в Астане: два человека пострадали

В Астане в понедельник, 7 июля, произошло ДТП с участием машины скорой помощи. В результате пострадали два человека, передает корреспондент NUR.KZ.

О произошедшем сообщается на Instagram-странице "Моя Астана".

В описании к видеоролику с места ДТП указано, что авария произошла на пересечении проспектов Туран и Ұлы Дала - машина скорой помощи столкнулась с Hyundai и опрокинулась на бок.

Как сообщили корреспонденту NUR.KZ в Департаменте полиции Астаны, в результате аварии пострадали два человека. Травмы оказались незначительными - после осмотра врачей обоих пострадавших отпустили домой.

"По факту происшествия проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего", - говорится в сообщении полиции.

Напомним, ранее в области Жетісу произошло еще одно ДТП с участием кареты скорой помощи и легкового автомобиля. Момент столкновения попал на камеру видеонаблюдения.

А в апреле в Рудном карета скорой помощи попала в ДТП - пострадали фельдшер и пассажир одного из легковых авто.

До этого в Павлодаре реанимобиль ехал после выполненного вызова, когда попал в ДТП. После этого в городе искали свидетелей аварии и записи с видеорегистраторов.

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