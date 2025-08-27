"Наведем порядок": в полиции пообещали разобраться с электросамокатчиками и кикшеринговыми компаниями

Глава Комитета адмполиции Кайсар Султанбаев в СЦК рассказал, что будут делать с электросамокатчиками, которые ездят по тротуарам и, превышая скорость, провоцируют ДТП, передает NUR.KZ.

"Проблема самокатов существует, и это надо признать. Основные проблемы сегодня - это передвижение по тротуарам, а также несоблюдение скоростного режима", - сказал Кайсар Султанбаев.

По его словам, руководители этих компаний (кикшеринговых - прим.ред.) в свое время клятвенно обещали, что скорость будет не более 6 км в час, если самокаты передвигаются по тротуарам.

"Однако на сегодня это не используется. Поэтому в отношении руководителей этих компаний будут в рамках закона приняты меры. Кроме того, после эксплуатации эти самокаты где попало бросают, они мешают пешеходам. И поэтому мы просили руководителей этих компаний вместе с акиматами определить места стоянок для самокатов.

Однако эта работа тоже не была доведена до конца. В связи с этим нами сейчас будут приниматься меры - мы их всех будем привлекать к ответственности", - заявил он.

В целом спикер согласен с тем, что рано говорить о том, что в Казахстане разобрались с вопросом безопасного вождения самокатов.

"Но мы наведем порядок - даю вам слово", - заверил глава КАП.

Напомним, ранее сообщалось, что в Алматы два человека на электросамокатах устроили гонки на проезжей части проспекта Аль-Фараби.

Также говорилось о планах по ужесточению закона касательно самокатчиков и велосипедистов. Тогда же сообщалось, что самокатчикам хотят ограничить передвижение по тротуарам.

В августе 2023 года сообщалось о появлении в городах Казахстана зон, которые различаются уровнем ограничений на пользование электросамокатами.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram! Подписаться

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.