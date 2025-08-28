Электросамокаты жителей Алматы начали увозить на штрафстоянку (фото)

В Министерстве внутренних дел Казахстана опубликовали фотографии из Алматы, где брошенные электросамокаты увозят на штрафстоянку, передает NUR.KZ. Забрать их можно после оплаты штрафа.

По данным медиапортала Polisia.kz, сегодня в МВД состоялось совещание с представителями крупнейших кикшеринговых компаний страны и Единого оператора микромобильности.

Руководителям сервисов даны ряд предписаний:

создать мобильные патрульные группы для предотвращения нарушений и беспорядочной парковки;

внедрить технические ограничения: невозможность завершения поездки при неправильной парковке, отключение самокатов на пешеходных зонах, в парках, на набережных и местах массовых мероприятий.

"С начала года в Казахстане зарегистрировано 213 ДТП с участием электросамокатов, пострадали 224 человека. По вине самокатчиков произошло 42 аварии, травмы получили 52 человека. Наибольшая концентрация нарушений фиксируется в Алматы - 95% всех случаев", - сказано в сообщении.

Отмечается, что ключевым препятствием остается слабое взаимодействие сервисов с акиматами и полицией. МВД предложило:

модернизацию мобильных приложений (уведомления, блокировка завершения поездки вне парковок);

усилить контроля за движением и парковкой электросамокатов;

ужесточить ответственность за нарушения, вплоть до изъятия техники и списания взысканий через операторов.

Отметим, что МВД опубликовало фото из Алматы, где работа по изъятию электросамокатов уже началась. Компании обещали внедрить меру в ближайшее время.

Электросамокаты увозят на штрафстоянку. Фото: Polisia.kz

"Несмотря на то, что изменения в законе действуют уже два года, мы не видим существенного улучшения. Нарушения фиксируются ежедневно, а работа кикшеринговых компаний по обеспечению безопасности пока не отвечает ожиданиям", - заявил председатель Комитета административной полиции Кайсар Султанбаев.

Накануне глава Комитета адмполиции Кайсар Султанбаев рассказал, что будут делать с электросамокатчиками, которые ездят по тротуарам и, превышая скорость, провоцируют ДТП.

Ранее также говорилось о планах по ужесточению закона касательно самокатчиков и велосипедистов. И сообщалось, что самокатчикам хотят ограничить передвижение по тротуарам.

Кроме того, недавно в Алматы два человека на электросамокатах устроили гонки на проезжей части проспекта Аль-Фараби.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram! Подписаться

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.