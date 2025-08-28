Электросамокаты жителей Алматы начали увозить на штрафстоянку (фото)

jitsu gif
Рекомендации
Все новости
Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Личные финансы
  • Рейтинг Нурфин
  • Налоги и штрафы
    • Семья
  • Отношения
  • Дети
  • Красота
  • Глянец
  • Самореализация
  • Школа
    • Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Мир
    Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Общество
    Спорт
  • Киберспорт
  • Футбол
  • Хоккей
  • Бокс
  • ММА
  • Теннис
  • Олимпиада
  • Около спорта
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
    • Спецпроекты
    Актуальное
    Фото
    Видео
    Все категории
    Все новости
    БІРГЕМІЗ
    Дом
  • Сад и огород
  • Комнатные растения
  • Домоводство
  • Домашние животные
  • Ремонт и дизайн
    • Досуг
  • Книги
  • Праздники
  • Туризм
  • Кино
  • Интересные факты
  • Развлечения
  • Поделки
    • Еда
  • Рецепты
  • Здоровое питание
  • Полезные советы
    • Здоровье
  • Материнство
  • Расстройства здоровья
  • Здравоохранение
  • Коронавирус
  • ЗОЖ
    • Истории
    Как мы работаем
    Калейдоскоп
    Мир
    Общество
    Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Происшествия
  • ДТП
  • Нарушения закона
  • ЧП
  • Несчастные случаи
    • Семья
  • Отношения
  • Дети
  • Красота
  • Глянец
  • Самореализация
  • Школа
    • Спорт
  • Киберспорт
  • Футбол
  • Хоккей
  • Бокс
  • ММА
  • Теннис
  • Олимпиада
  • Около спорта
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
    • Технологии
  • Программное обеспечение
  • Бизнес
  • Техника
  • Интернет
  • Техподдержка
    • Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Личные финансы
  • Рейтинг Нурфин
  • Налоги и штрафы
    • Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Эзотерика
  • Астрология
  • Календари
  • Сонники
  • Приметы и гадания
  • Интересно
    • Мы в социальных сетях
    Мобильное приложение nur.kz
  • Apple App Store
  • Google Play
  • Huawei App Gallery
    • О нас
  • О проекте
  • О нас пишут
  • Авторы
  • Как мы работаем
  • Принципы работы
    • Условия пользования
  • Правила использования материалов
  • Пользовательское соглашение
  • Политика конфиденциальности
  • Правила комментирования
    •
    Редакция
  • [email protected]
    •
    Главный офис
  • [email protected]
  • +7 (727) 339 80 38
    •
    Реклама
  • +7 (771) 718 52 98
    •
    Вакансии
  • vacancy-nur.tilda.ws
    •
    Рекламодателям
    Провели подряд дней с нами

    Электросамокаты жителей Алматы начали увозить на штрафстоянку (фото)

    Опубликовано:

    Электросамокаты увозят на штрафстоянку
    Электросамокаты увозят на штрафстоянку. Фото: Polisia.kz

    В Министерстве внутренних дел Казахстана опубликовали фотографии из Алматы, где брошенные электросамокаты увозят на штрафстоянку, передает NUR.KZ. Забрать их можно после оплаты штрафа.

    По данным медиапортала Polisia.kz, сегодня в МВД состоялось совещание с представителями крупнейших кикшеринговых компаний страны и Единого оператора микромобильности.

    Руководителям сервисов даны ряд предписаний:

    • создать мобильные патрульные группы для предотвращения нарушений и беспорядочной парковки;
    • внедрить технические ограничения: невозможность завершения поездки при неправильной парковке, отключение самокатов на пешеходных зонах, в парках, на набережных и местах массовых мероприятий.

    "С начала года в Казахстане зарегистрировано 213 ДТП с участием электросамокатов, пострадали 224 человека. По вине самокатчиков произошло 42 аварии, травмы получили 52 человека. Наибольшая концентрация нарушений фиксируется в Алматы - 95% всех случаев", - сказано в сообщении.

    Отмечается, что ключевым препятствием остается слабое взаимодействие сервисов с акиматами и полицией. МВД предложило:

    • модернизацию мобильных приложений (уведомления, блокировка завершения поездки вне парковок);
    • усилить контроля за движением и парковкой электросамокатов;
    • ужесточить ответственность за нарушения, вплоть до изъятия техники и списания взысканий через операторов.

    Отметим, что МВД опубликовало фото из Алматы, где работа по изъятию электросамокатов уже началась. Компании обещали внедрить меру в ближайшее время.

    Электросамокаты увозят на штрафстоянку
    Электросамокаты увозят на штрафстоянку. Фото: Polisia.kz

    "Несмотря на то, что изменения в законе действуют уже два года, мы не видим существенного улучшения. Нарушения фиксируются ежедневно, а работа кикшеринговых компаний по обеспечению безопасности пока не отвечает ожиданиям", - заявил председатель Комитета административной полиции Кайсар Султанбаев.

    Накануне глава Комитета адмполиции Кайсар Султанбаев рассказал, что будут делать с электросамокатчиками, которые ездят по тротуарам и, превышая скорость, провоцируют ДТП.

    Ранее также говорилось о планах по ужесточению закона касательно самокатчиков и велосипедистов. И сообщалось, что самокатчикам хотят ограничить передвижение по тротуарам.

    Кроме того, недавно в Алматы два человека на электросамокатах устроили гонки на проезжей части проспекта Аль-Фараби.

    Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

    Подписаться

    Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.

    Узнавайте обо всем первыми

    Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах

    Instagram
    Закладки
    Пока здесь пусто
    Используйте кнопку «
    » на странице публикации, чтобы сохранить её в свой личный список закладок.