Смертельное ДТП с детьми в Бестереке: у водителя из-за диагноза не должно было быть прав
Суд приостановил действие водительских прав мужчины после ДТП в селе Бестерек области Абай, в котором погибли трое детей. Выяснилось, что он состоял на медицинском учете, передает "Седьмой канал".
Оказалось, что водитель с 2013 года состоял на учете с диагнозом "эпилепсия". Как с таким заболеванием он сумел получить права, предстоит разобраться.
"В Урджарский районный суд из Департамента полиции области Абай поступило требование в отношении Серика Ансабаева, так как он является больным эпилепсией. Урджарским районным судом это дело было рассмотрено в рамках закона и действие прав на управления транспортным средством было приостановлено", - сообщила председатель Урджарского районного суда Шынар Оспанова.
Добавим, что в соответствии с приказом министра здравоохранения "Об утверждении перечня медицинских противопоказаний, при которых лицам запрещается управлять транспортными средствами" запрещается управлять транспортными средствами лицам с эпилепсией.
Напомним, 19 августа, в селе Бестерек области Абай автомобиль наехал на играющих возле дома детей - три ребенка погибли, еще трое пострадали. На место вылетел самолет с медиками по поручению президента Казахстана.
Водитель Toyota был задержан. Экспертиза подтвердила, что в момент аварии он был трезв. Его арестовали на два месяца. В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших в результате ДТП детей.
По данным акимата, погибшим детям от 2 до 7 лет. Пострадавшим - от 6 до 9 лет. Они - дети из двух семей. Предварительно, двое из погибших были жителями села Жангизтобе Жарминского района и приехали в Урджар в гости к своим дедушке и бабушке, один ребенок являлся жителем Урджарского района.
Сын мужчины, которого обвиняют в совершении смертельного ДТП, рассказал, что его отец после приступа перестал узнавать людей.
