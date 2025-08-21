Самокатчик попал под колеса внедорожника в Астане (видео)
В Сети появилось видео очевидца, запечатлевшего наезд внедорожника на самокатчика в Астане. Пост прокомментировали в полиции, передает NUR.KZ.
Видео снял пользователь Instagram, опубликовавший его в своих историях.
"Самый ужас в том, что водитель реально не мог заметить его. И после того, как наехал, растерялся. Не хотел закидывать подобное, но! Уже назрела тотальная реформа, связанная с электросамокатами. Надо признать, что у нас на них ездят в основном подростки, и без каких-то навыков. Как итог: один в тюрьме, другой в больнице", - прокомментировал автор.
Позже видео распространилось в Telegram-каналах.
Корреспондент NUR.KZ обратился за комментарием в полицию.
"Водитель автомобиля марки Hyundai, двигаясь по улице Халифа бен Заид Аль-Нахаян, на пересечении с улицей Е308 при повороте направо допустил наезд на водителя электросамоката, пересекавшего проезжую часть в установленном месте справа налево по ходу движения.
В результате дорожно-транспортного происшествия пострадавший был доставлен в больницу, где после осмотра отпущен домой. Проводится проверка", - рассказали в пресс-службе Департамента полиции Астаны.
Добавим, ранее полиция Алматы обратилась к владельцам электросамокатов из-за роста случаев ДТП с данным видом транспорта. Владельцев предупредили о штрафах.
Напомним, с 2023 года в Казахстане введены жесткие ограничения для электросамокатов, которые признаются транспортным средством - то есть к ним применяются правила дорожного движения и соответствующие штрафы.
Ранее мы рассказывали, какие правила нужно учесть владельцам велосипедов, мопедов и электросамокатов в Казахстане. Также сообщалось о планах по установке госномеров на велосипедах и самокатах.
Добавим, что казахстанцам также может грозить штраф за неправильно припаркованный электросамокат.
