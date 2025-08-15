"Создают угрозу жизни": полиция сделала заявление из-за ДТП с электросамокатами в Алматы

Полиция Алматы обратилась к владельцам электросамокатов из-за роста случаев ДТП с данным видом транспорта, передает NUR.KZ. Владельцев предупредили о штрафах.

По данным ведомства, в последнее время увеличилось количество нарушений, связанных с использованием электросамокатов. В полиции напомнили, что этот вид транспорта требует особого внимания и ответственности.

"Нарушения правил эксплуатации и беспорядочная парковка создают угрозу жизни и здоровью пешеходов, в том числе детей. При установлении фактов препятствия движению пешеходов или транспорта, а также парковки электросамокатов на тротуарах и проезжей части, правонарушители привлекаются к административной ответственности.

Особо обращаемся к родителям: не допускайте детей к управлению электросамокатами - это опасно для их жизни и здоровья. За ненадлежащий контроль за несовершеннолетними законом предусмотрена административная ответственность", - заявил заместитель начальника управления местной полицейской службы ДП города Алматы Тимур Ногайбаев.

Всех пользователей электросамокатов снова попросили строго соблюдать правила, уважать пешеходов и способствовать безопасности на улицах Алматы.

Напомним, с 2023 года в Казахстане введены жесткие ограничения для электросамокатов, которые признаются транспортным средством - то есть к ним применяются правила дорожного движения и соответствующие штрафы.

Ранее мы рассказывали, какие правила нужно учесть владельцам велосипедов, мопедов и электросамокатов в Казахстане. Также сообщалось о планах по установке госномеров на велосипедах и самокатах.

Добавим, что казахстанцам также может грозить штраф за неправильно припаркованный электросамокат.

