Автобус столкнулся с "легковушкой" в Астане: три человека пострадали (видео)
Опубликовано:
Очередное ДТП с автобусом произошло в столице - на этот раз общественный транспорт столкнулся с легковым авто, передает корреспондент NUR.KZ.
Видео с места ДТП опубликовал Telegram-канал Kris_p_astana.
По данным авторов поста, авария произошла на проспекте Туран, напротив ТРЦ "Хан Шатыр".
"Обстоятельства аварии и информация о возможных пострадавших уточняются", - говорится в публикации.
В департаменте полиции столицы корреспонденту NUR.KZ сообщили, что водитель автомашины Changan, двигаясь по проспекту Туран, при перестроении допустил столкновение с движущимся в попутном направлении маршрутным автобусом.
Отмечается, что автобус ехал по выделенной для общественного транспорта полосе.
В результате ДТП пострадали три пассажира автобуса, их всех доставили в больницу.
"Проводится проверка. Полиция призывает всех участников дорожного движения строго соблюдать правила дорожного движения и быть предельно внимательными", - отметили в ведомстве.
Напомним, в начале июня в Астане пассажирский автобус въехал в столб. В полиции сообщили, что водитель, следуя по маршруту с пассажирами, при выполнении маневра не справился с управлением и совершил наезд на опору информационного табло.
Тогда сообщалось о 10 пострадавших в результате аварии, а на следующий день после ДТП стало известно, что одной пострадавшей ампутировали ноги. Позже выяснилось, что это девочка 8 лет.
Позже в июне в Астане произошло еще одно ДТП с автобусом, в результате пострадали два человека.
А в середине июля в Астане столкнулись автобус и легковое авто, пятерых человек с места аварии увезли в больницу.
Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!Подписаться
Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2274210-avtobus-stolknulsya-s-legkovushkoy-v-astane-tri-cheloveka-postradali-video/
Узнавайте обо всем первыми
Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах