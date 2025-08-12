Автобус столкнулся с "легковушкой" в Астане: три человека пострадали (видео)

Очередное ДТП с автобусом произошло в столице - на этот раз общественный транспорт столкнулся с легковым авто, передает корреспондент NUR.KZ.

Видео с места ДТП опубликовал Telegram-канал Kris_p_astana.

По данным авторов поста, авария произошла на проспекте Туран, напротив ТРЦ "Хан Шатыр".

"Обстоятельства аварии и информация о возможных пострадавших уточняются", - говорится в публикации.

В департаменте полиции столицы корреспонденту NUR.KZ сообщили, что водитель автомашины Changan, двигаясь по проспекту Туран, при перестроении допустил столкновение с движущимся в попутном направлении маршрутным автобусом.

Отмечается, что автобус ехал по выделенной для общественного транспорта полосе.

В результате ДТП пострадали три пассажира автобуса, их всех доставили в больницу.

"Проводится проверка. Полиция призывает всех участников дорожного движения строго соблюдать правила дорожного движения и быть предельно внимательными", - отметили в ведомстве.

Напомним, в начале июня в Астане пассажирский автобус въехал в столб. В полиции сообщили, что водитель, следуя по маршруту с пассажирами, при выполнении маневра не справился с управлением и совершил наезд на опору информационного табло.

Тогда сообщалось о 10 пострадавших в результате аварии, а на следующий день после ДТП стало известно, что одной пострадавшей ампутировали ноги. Позже выяснилось, что это девочка 8 лет.

Позже в июне в Астане произошло еще одно ДТП с автобусом, в результате пострадали два человека.

А в середине июля в Астане столкнулись автобус и легковое авто, пятерых человек с места аварии увезли в больницу.

