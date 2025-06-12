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Еще одно ДТП с автобусом произошло в Астане: пострадали два человека (видео)

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Қазақ тілінде оқу
Автобус едет по столице
Автобус. Иллюстративное фото: instagram.com/altay_kulginov_official

В Астане в четверг, 12 июня, случилось ДТП с участием пассажирского автобуса - общественный транспорт столкнулся с автомобилем, передает NUR.KZ.

Видео с места ДТП опубликовала Instagram-страница astananews_kz.

В подписи к посту говорится, что в результате аварии пострадали два человека.

В Департаменте полиции Астаны корреспонденту NUR.KZ сообщили, что водитель автомобиля Toyota, следуя по проспекту Республики, при повороте направо, не убедившись в безопасности маневра, допустил столкновение с маршрутным автобусом "Iveco".

"В результате ДТП двое пассажиров автобуса после осмотра врачей были отпущены домой. Проводится проверка", - сообщили в полиции.

В департаменте подчеркнули, что вины водителя автобуса в ДТП нет.

Напомним, на прошлой неделе в Астане пассажирский автобус въехал в столб. В полиции сообщили, что водитель, следуя по маршруту с пассажирами, при выполнении маневра не справился с управлением и совершил наезд на опору информационного табло.

Тогда сообщалось о 10 пострадавших в результате аварии, а на следующий день после ДТП стало известно, что одной пострадавшей ампутировали ноги. Позже выяснилось, что это девочка 8 лет.

До этого в Алматы четыре человека пострадали в ДТП с автобусом. Тогда автобус допустил столкновение с автомобилем марки Audi во время разворота.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2254635-eshche-odno-dtp-s-avtobusom-proizoshlo-v-astane-postradali-dva-cheloveka-video/