ДТП с женой и сыном Шавката Рахмонова: появились новые данные о состоянии здоровья семьи бойца

Супругу и сына известного бойца UFC Шавката Рахмонова после ДТП выписали из больницы, они написали расписку и выехали в Алматы, сообщает 31 канал.

По данным телеканала, супругу и сына известного бойца смешанных единоборств Шавката Рахмонова выписали из больницы.

"Пострадавшие, написав соответствующую расписку, выписались из Шуской городской больницы и выехали в Алматы. Претензий к медицинскому учреждению не имеют", - рассказали в управлении здравоохранения Жамбылской области.

Напомним, накануне в Сети появилась информация о ДТП в Жамбылской области. Отмечалось, что за рулем машины была жена спортсмена Шавката Рахмонова.

Сообщалось, что Гулайым Рахмонова с сыном и подругами ехала из Караганды в Алматы. На 296 км трассы Алматы - Екатеринбург внедорожник Toyota Land Cruiser перевернулся. На месте погибла 39-летняя женщина, еще одна умерла по дороге в больницу. Рахмонова и ее сын были госпитализированы в Шу.

Позже в управлении здравоохранения сообщили, что Рахмоновы госпитализированы в отделение травматологии с закрытой черепно-мозговой травмой, ушибом головного мозга.

Кроме того, появилось видео с места смертельного ДТП с участием жены казахстанского бойца смешанных единоборств Шавката Рахмонова.

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